Commentant l’accord de rétablissement des liens diplomatiques entre l’Iran et l’Arabie saoudite, annoncé le vendredi 10 mars dans une déclaration conjointe, le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheikh Naim Qasem a écrit sur sa page Twitter : » le rétablissement des relations irano-saoudiennes est un moment important pour la stabilité, la sécurité et le progrès de la région. C’est un bon prélude pour leurs peuples et les peuples de la région, et un coup douloureux porté au projet américano-israélien, le rendant plus boiteux”.