Quelques 55 soldats ukrainiens terminent cette semaine une formation d’un mois en Espagne pour utiliser les chars Leopard 2 que certains pays occidentaux ont livrés ou promis à l’Ukraine, a annoncé Madrid lundi.

Arrivés mi-février en Espagne, ces soldats ukrainiens doivent partir en Pologne mercredi, avant de rejoindre l’Ukraine et le front, a indiqué une source gouvernementale espagnole.

Ils ont été entraînés 12 heures par jours et six jours par semaine dans la base militaire San Gregorio de la ville de Saragosse, au nord-est de l’Espagne, a indiqué le capitaine espagnol Contreras, qui n’a pas souhaité donner son prénom, lors d’une visite accordée à la presse.

Battant la poussière avec des chars sur des camps d’entraînement, ou avec des simulateurs, cette formation, essentiellement pratique, technique et tactique, fait partie de l’assistance militaire des pays de l’Union européenne à l’Ukraine.

Selon le capitaine Contreras, les soldats ukrainiens affirment que ces chars Leopard « ont des capacités supérieures à ceux qu’ils ont utilisé avant et à ceux auxquels ils font face » côté russe.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé en février l’envoi de six chars Leopard 2A4, et possiblement quatre autres plus tard.

D’autres pays occidentaux tels que la Pologne, l’Allemagne, la Suède, la Norvège, la Finlande et le Canada ont livré ou promis des chars Leopard à l’Ukraine pour contrer l’invasion russe.

