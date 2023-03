La justice libanaise a demandé lundi au gouverneur de la Banque du Liban (BDL), Riad Salamé, poursuivi au Liban et à l’étranger pour plusieurs délits financiers, de se présenter devant des juges européens pour être interrogé, a indiqué une source judiciaire à l’AFP.

S’il se présente, ce serait la première fois que des magistrats européens interrogent le gouverneur de la BDL dans le cadre d’affaires judiciaires en Europe dans lesquelles il est visé.

M. Salamé est la cible d’une série d’enquêtes judiciaires, aussi bien au Liban, plongé dans une grave crise économique et financière, qu’à l’étranger, sur des soupçons de blanchiment d’argent et d' »enrichissement illicite ».

En janvier, des enquêteurs de France, d’Allemagne et du Luxembourg ont interrogé à Beyrouth des responsables du secteur bancaire sur des mouvements de fonds vers plusieurs pays où Riad Salamé dispose d’un important patrimoine.

En mars 2022, les trois pays avaient gelé 120 millions d’euros d’avoirs libanais à la suite d’une enquête visant cinq personnes dont le gouverneur de la BDL.

Les juges européens sont retournés à Beyrouth lundi pour poursuivre leur mission.

Selon la source judiciaire, M. Salamé a été convoqué par le juge Charbel Abou Samra du tribunal de Beyrouth pour être entendu mercredi matin à 10h (08h00 GMT) en présence de juges français, luxembourgeois et belge.

M. Salamé devait être entendu le même jour dans le cadre de poursuites au Liban dans la même affaire, mais la séance a été reportée pour laisser place à l’enquête européenne.

Parallèlement aux affaires judiciaires en Europe dans lesquelles Riad Salamé est visé, son frère Raja et son ancienne assistante Marianne Hoayek ont également été convoqués dans le cadre de l’enquête au Liban ouverte en 2021.

Cette enquête a été ouverte dans le cadre d’investigations concernant plus de 300 millions de dollars de mouvements de fonds suspects opérés par le gouverneur et son frère.

Fin février, l’hebdomadaire suisse SonntagsZeitung a affirmé qu’une bonne partie de cette somme que M. Salamé est soupçonné d’avoir détournée avait atterri sur les comptes de 12 banques suisses.

Dans un premier temps mercredi, les enquêteurs européens interrogeront seulement M. Salamé, selon la source judiciaire.

Convoqué de nombreuses fois après une série de plaintes et d’enquêtes, le gouverneur de la BDL nie catégoriquement toutes les accusations à son encontre.

