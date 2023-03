Le commandant de la marine iranienne du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a déclaré que la force militaire d’élite a équipé son nouveau navire de guerre Shahid Mahdavi de différents types de drones, y compris des kamikazes.

« Le porte-aéronefs Shahid Mahdavi a été équipé de missiles de croisière d’une portée de 300 à 750 kilomètres, de drones à lancement vertical Sepehr-7 d’une durée de vol de 8 heures et d’une portée de 200 kilomètres, et de drones kamikazes d’une portée de 1 300 kilomètres », a déclaré le contre-amiral Alireza Tangsiri lors d’une émission télévisée lundi 13 mars.

« Le navire est également capable de transporter 5 hélicoptères », a-t-il fait noter.

Ces déclarations sont intervenues quelques jours après que le navire de guerre océanique a rejoint la flotte de la marine du CGRI. D’un poids de 2 100 tonnes, d’une longueur de 240 mètres et d’une largeur de 27 mètres, le navire est équipé d’un radar à réseau phasé 3D et de systèmes de télécommunication de guerre électronique très avancés.

Le commandant de la marine du CGRI a également déclaré que les bateaux de classe Tareq de la marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique ont été équipés de missiles d’une portée de 180 kilomètres, ajoutant que les bateaux peuvent tirer leurs missiles tout en naviguant à une vitesse de 60 nœuds.

Les bateaux de classes Achoura et Zolfaqar ont été équipés respectivement de missiles Kowasr-200 et Navab, a-t-il noté. Des missiles Navab et Sayyad-3 ont été installés sur le porte-aéronefs Shahid Soleimani.

« Nous avons des vaisseaux sans pilote qui sont équipés d’intelligence artificielle et qui sont capables de guider d’autres vaisseaux sans pilote pour mener des attaques », a-t-il poursuivi.

« Aujourd’hui, certains pays voisins ont permis au régime sioniste de prendre pied dans la région, cependant, ils doivent savoir que s’ils nous lancent une pierre, nous répondrons. Si nos navires sont confrontés à un problème, le courage iranien ne le laissera pas sans réponse », a-t-il averti.

La force navale iranienne a réalisé ces dernières années de grands acquis dans la fabrication de son équipement de défense et dans l’expansion de sa présence dans les eaux internationales et en haute mer.

Les vedettes lanceurs de missile de la marine iranienne

Source: Press TV