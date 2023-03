Un drone de reconnaissance américain Reaper s’est écrasé ce mardi 14 mars au-dessus de la mer Noire. Il en a découlé deux versions des faits, l’américaine qui accuse un avion russe de l’avoir percuté, et la russe qui indique qu’il est tombé à la suite de manœuvres brutales

Selon le communiqué du ministère russe de la Défense « les chasseurs russes n’ont pas engagé ni utilisé leurs munitions ni percuté le drone américain « .

« À la suite de manœuvres brusques vers 09h30, heure de Moscou, le drone MQ-9 est entré en mode de survol incontrôlable, a perdu de l’altitude et est entré en collision avec la surface de l’eau », a-t-il ajouté.

Le communiqué ajoute : « Les chasseurs russes ne se sont pas affrontés, n’ont pas utilisé leurs munitions et n’ont percuté le drone américain », notant que « tous les chasseurs russes sont rentrés sains et saufs à leurs bases aériennes ».

Et la défense russe de faire remarquer que « le drone américain a violé l’espace aérien de la péninsule de Crimée, et a éteint ses émetteurs et récepteurs ».

Auparavant, la Maison Blanche a prétendu qu’un avion de chasse russe Su-27 a « intercepté et percuté » un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute, un acte qualifié d' »irréfléchi ».

« Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l’espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9 », a déclaré le général James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe.

« Il s’agit d’un acte dangereux et non-professionnel de la part des Russes », a souligné le haut gradé, en ajoutant que « les drones des Etats-Unis et des alliés continueront à opérer dans l’espace aérien international », et appelant les Russes à « se comporter de manière professionnelle ».

« Les actions agressives des équipages russes pourraient aboutir à des erreurs de calcul et une escalade involontaire », insiste l’armée américaine dans le même communiqué.

La collision semble avoir eu lieu dans l’espace aérien au large de la ville ukrainienne d’Odessa, d’après l’Institut naval américain.

Selon le site FlightRadar24, un avion de reconnaissance maritime P-8A Poseidon volait en cercle au large des côtes roumaines après avoir décollé de la base aérienne de Sigonella, en Italie.

Un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a dénoncé un « acte irréfléchi » de la part des Russes, notant qu’il y avait déjà eu dans le passé des interceptions de drones américains par des avions russes, mais que cet incident était « unique » dans la mesure où il avait abouti à la perte du Reaper.

Source: Médias