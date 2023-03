Peu de temps après l’effondrement de la banque Credit Suisse, et la chute de la valeur de sa bourse à son plus bas niveau historique, les actions européennes reculent d’environ 3% ce Mercredi, dans un contexte de baisse dans tous les secteurs.

En fin de séance, l’indice STOXX600 recule de 2,9% à 436 points, sur fond de recul du secteur bancaire d’environ 7% dans la pire performance quotidienne, depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, le 24 février 2022.

Le secteur pétrolier et gazier a diminué de 6,7 % et le secteur minier de 5,6 %. Le DAX allemand a baissé de 3,27%, pour enregistrer 14.735 points, tandis que le CAC français a chuté de 3,58% à 6.885 points, tandis que le FTSE britannique a clôturé de 3,8%, à 7.344 points.

L’action Credit Yues a clôturé d’environ 24%, après avoir chuté de 30% au cours de la session. Mais encore, le président du conseil d’administration de la Banque nationale d’Arabie saoudite et propriétaire de la plus grande part d’actions du groupe Suisse, Ammar Al-Khudairi, a annoncé que « la banque n’achètera plus d’actions de la banque suisse pour des raisons d’organisation ».

Credit Suisse, la deuxième plus grande banque de Suisse, a vu le cours de son action chuter de 30,13 %. Les actions de Wall Street ont ouvert en baisse, à la lumière des craintes d’un éventuel effondrement du Credit Suisse.

Les investisseurs expliquent la baisse par le retrait des soutiens, qui exacerbe la crise de confiance dont souffrait déjà la banque.

La situation de l’institution suisse inquiète les marchés à un moment qui coïncide avec l’effondrement de la banque américaine Silicon Valley. Cet épisode a soulevé des doutes sur l’avenir de la grande banque suisse, mais ses problèmes durent depuis plusieurs années.

Dans un contexte distinct, la Grande-Bretagne a révélé un nouveau paquet d’incitations financières pour soutenir les petites entreprises, particulièrement intéressées par la recherche, d’une valeur de 1,8 milliard de livres (2,2 milliards de dollars), qui vise à aider 20 000 entreprises.

Source: Médias