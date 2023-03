L’augmentation de 100 % des exportations de l’Iran vers les pays du continent africain est un signe de l’épanouissement économique pour les deux parties, du renforcement de la présence de l’Iran dans le continent noir et de la neutralisation des sanctions occidentales contre la République Islamique d’Iran (RII).

Dans ce droit fil, le ministre iranien de l’Industrie, des Mines et du Commerce, Seyed Reza Fatemi-Amin a déclaré, le lundi 6 mars, que les exportations de l’Iran vers l’Afrique ont doublé au cours de l’année dernière.

Lors de la première réunion de coopération scientifique et économique entre l’Iran et l’Afrique, le ministre iranien a souligné que la République islamique d’Iran a cherché à interagir avec les pays africains dans plusieurs domaines, dont l’exportation d’automobiles, le développement des infrastructures de transport, l’industrie de la construction, le pétrole, le gaz, ainsi que les services techniques et d’ingénierie.

En ce qui concerne la réunion irano-africaine, il est à noter que 50 responsables des affaires économiques de 10 pays de l’Afrique de l’Ouest y ont participé, où plusieurs contrats et mémorandums d’une valeur respective de 850 millions de dollars et de plus d’un milliard de dollars ont été signés.

Par ailleurs, le président iranien Ebrahim Raïssi a, de son côté, déclaré qu’au cours des siècles passés, les pays occidentaux ont pillé les richesses des pays africains en exerçant leur domination et en établissant un régime colonial.

« Mais pour la République islamique d’Iran, le développement des relations avec l’Afrique n’est pas pour la richesse de cette région, car [l’Iran] recherche le progrès et le bien-être de toutes les nations, y compris les nations africaines », a-t-il souligné.

En outre, il a poursuivi que l’Iran et les pays d’Afrique de l’Ouest devraient prendre conscience des capacités, des ressources et des motifs de coopération et d’échange d’expériences.

Sous le président Raïssi, Téhéran a l’intention de rationaliser ses priorités de politique étrangère en incluant les nations régionales, orientales et africaines, au lieu de s’appuyer sur des liens avec les pays occidentaux, dont certains ont imposé ou autorisé des sanctions contre le pays.

Depuis l’arrivée au pouvoir d’Ebrahim Raïssi, les exportations de l’Iran vers les pays africains ont augmenté, atteignant 1,2 milliard de dollars.

Dans le but du renforcer des relations avec les pays africains, la République islamique d’Iran a pris des mesures plus importantes afin de développer les interactions commerciales avec l’Afrique : la présence d’environ 60 délégations commerciales africaines en Iran, la présence active de l’Iran dans les expositions africaines, l’envoi de trois conseillers commerciaux en Afrique et l’ouverture de centres d’affaires dans 10 pays africains.

Suite à ces mesures, des délégations économiques et commerciales du plusieurs pays africains, dont le Nigeria, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Kenya, la Tanzanie, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée, le Mali et l’île Maurice se sont rendues en Iran l’année dernière.

Source: Avec PressTV