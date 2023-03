Un jeune Palestinien est tombé en martyr, vendredi soir. Les forces d’occupation ont justifié ce crime, en prétendant qu’il tentait de mener une opération à l’arme blanche contre un soldat israélien, à l’entrée nord de la ville d’Al-Bireh, en Cisjordanie occupée.

Le ministère palestinien a identifié le martyr, il s’agit de Yazan Omar Jamil Khasib (23 ans).

Entre-temps, les forces d’occupation ont fermé l’entrée nord de Ramallah dans les deux sens, après avoir ouvert sur le jeune Palestinien. Elles ont également dépêché des renforts militaires dans la région.

Il convient de noter que le nombre de Palestiniens tués, depuis le début de cette année, par les forces d’occupation s’est élevé jusqu’à 89 martyrs, dont 17 enfants et une femme, et ce selon les données et statistiques officielles publiées par le ministère palestinien de la Santé.