Le président Bachar el-Assad est en visite officielle ce dimanche aux Emirats arabes unis ou il a rencontré Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane au palais al-Watan dans la capitale Abou Dhabi, en présence des deux délégations officielles.

Selon l’agence syrienne SANA, les entretiens ont porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et la manière de les renforcer ainsi que sur les développements positifs dans la région. Il a également été question de la coopération économique entre les deux pays.

Renforcer les relations bilatérales

Le président Bachar al-Assad a salué le rôle d’Abu Dhabi : « Les positions des EAU ont toujours été rationnelles et morales, et son rôle au Moyen-Orient est un rôle positif et efficace pour assurer des relations solides entre les pays arabes, soulignant que ce rôle concorde avec la vision de la Syrie sur la nécessité de renforcer les relations bilatérales entre les pays arabes, conduisant à une action arabe commune », rapporte SANA.

Le numéro un syrien a également souligné que « la discorde et la rupture des relations sont un principe incorrect en politique, et qu’il est normal que les relations entre les pays arabes soient saines et fraternelles ».

Toujours selon SANA, le président syrien a salué la position d’Abu Dhabi pendant le séisme qui a frappé le nord de la Syrie en même temps que le sud de la Turquie. « Nous n’oublierons pas la position des Émirats arabes unis avec nous pendant la guerre, laquelle s’est poursuivie avec fraternité et empressement lors de la catastrophe du tremblement de terre ».

« J’ai transmis les remerciements du peuple syrien pour le soutien important et continu des Émirats, car les avions émiratis ont non seulement transporté une aide urgente, mais ils ont aussi véhiculé le sentiment profond envers le peuple syrien et la solidarité avec lui ».

Et M. Assad de conclure : « Cette visite est une étape cruciale dans les relations entre les deux pays, et tous ses détails reflètent la cordialité, la fraternité et l’amitié entre et le cheikh Mohammed ben Zayed et moi-même. Cela se reflétera positivement sur les deux peuples frères de la Syrie et des Émirats Arabes Unis ».

Le retour de la Syrie à son environnement

Pour sa part, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane a souligné l’importance du retour de la Syrie à son environnement arabe, en renforçant les relations entre tous les pays arabes pour l’intérêt de leurs peuples.

Selon SANA, il a affirmé que les ÉAU soutenaient la Syrie, cœur et âme, et continueraient à faire preuve de solidarité et à soutenir le peuple syrien dans ce qu’il a subie, à la suite de la guerre et du tremblement de terre.

Commentant cette visite, le conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, Anwar ben Mohammed Gargash, a écrit sur sa page Twitter que l’approche et les efforts des Émirats arabes unis envers la Syrie « font partie d’une approche plus large visant à renforcer la stabilité arabe et régionale, soulignant la nécessité pour la Syrie de revenir à son environnement, en activant le rôle arabe ».

« Le moment est venu pour renforcer la coopération et la solidarité de nos pays arabes pour assurer la stabilité et la prospérité dans la région », a-t-il également tweeté.

Il a souligné que les événements ont prouvé qu’il est plus important que notre monde arabe traite ses problèmes et ses crises, loin des ingérences régionales et internationales.

Mme Asma al-Assad a été accueillie par l’épouse du président émirati, Cheikha Fatima bint Mubarak

