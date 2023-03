Le Hezbollah a condamné « l’assassinat du chef du mouvement du Jihad islamique, le martyr Ali Ramzi Al-Aswad », et a présenté à la direction du mouvement et à la famille du martyr ses plus sincères condoléances.

Dans un communiqué publié ce dimanche, le Hezbollad a souligné que « ce crime odieux qui porte l’empreinte de l’ennemi sioniste intervient à un moment où l’entité ennemie subit les coups des résistants à l’intérieur de la Palestine occupée, et connait un état de division interne sans précédent. »

Le communiqué a noté que « les assassinats de dirigeants et de responsables des mouvements de résistance ne pourront réaliser les objectifs de l’ennemi », soulignant que « la résistance est le seul moyen de mettre fin au crime et au terrorisme ».

Il a rappelé que « les factions de la résistance et leurs moudjahidines sont capables de faire payer cher l’ennemi pour ses crimes et ses agressions ».

La déclaration du parti est intervenue quelques heures après que les Brigades Al-Qods ont annoncé le martyre du commandant Ali Ramzi Al-Aswad dans la campagne de Damas à la suite d’un assassinat qui portait les empreintes de l’occupation israélienne.

Dans un bref communiqué, les Brigades ont pleuré le martyr, le commandant Ali Ramzi Al-Aswad (31 ans), de la place de Syrie, décédé ce matin, dans la campagne de Damas, à la suite d’un lâche assassinat ».

Le Hamas a également pleuré le martyr Al-Aswad et a affirmé que l’assassinat du martyr dans la campagne de Damas est un nouveau crime sioniste qui ne découragera pas le peuple palestinien de poursuivre le chemin de la résistance jusqu’à la libération et le retour.

Le martyr Ali Al-Aswad est un réfugié palestinien, dont la famille a été expulsée de la ville de Haïfa en 1948 et s’est installée en Syrie. Il a rejoint très tôt les rangs des Brigades Al-Qods.

Il convient de noter que le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Al-Meqdad, a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que »bon nombre des assassinats qui ont lieu en Syrie sont perpétrés par le biais du Front Al-Nosra et d’autres groupes armés et avec le soutien direct de l’entité sioniste ».

Dans le même contexte, un membre du Bureau politique du Mouvement du Jihad islamique, Khaled Al-Batsh, a rappelé plus tôt à l’occupation israélienne, que « l’équation oeil pour oeil et dent pour dent tient toujours » , notant que » la coordination est permanente au sein de l’axe de la résistance et de l’Alliance d’alQods ».

Source: Médias