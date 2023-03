Le président russe Vladimir Poutine a estimé que « ‘avenir du processus de paix en Ukraine dépend de la volonté de tenir des pourparlers sérieux « .

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que « son pays était ouvert à un règlement politique et diplomatique de la crise ukrainienne ».

Dans un article du journal chinois Renmin Rebao, Poutine a déclaré : » La Russie est ouverte à un règlement politico-diplomatique de la crise ukrainienne. Cependant, en avril 2022, nous n’avons en aucun cas mis fin aux pourparlers de paix « .

« L’avenir du processus de paix en Ukraine ne dépend que de la préparation à des pourparlers sérieux, en tenant compte des réalités géopolitiques », a-t-il ajouté.

Le président russe a souligné que « les exigences finales adressées à la Russie ne parlent que d’isolement par rapport à de tels faits et d’un manque d’intérêt à trouver une issue à la situation actuelle ».

Le Kremlin avait annoncé plus tôt qu’il était hors de question de parvenir à une solution pacifique en Ukraine tant que Kiev ne reconnaîtrait pas les « nouvelles réalités ».

Moscou a déclaré à plusieurs reprises que « l’Ukraine devrait reconnaître l’annexion annoncée par la Russie de quatre régions contrôlées par les forces russes après avoir été sous contrôle ukrainien », une mesure que Kiev et l’Occident considèrent comme « illégale ».

Lors de la visite du président chinois Xi Jinping en Russie, M. Poutine a déclaré : « Le partenariat entre la Russie et la Chine se développera et la visite du président Xi Jinping à Moscou le renforcera ».

Et il a parlé de grandes attentes « pour les prochains pourparlers avec le président chinois, notant qu’ils donneront un nouvel élan fort aux relations », notant que « les relations russo-chinoises sont la pierre angulaire de la stabilité régionale et mondiale et un modèle de coopération des principaux puissances », soulignant que « les deux pays coopèrent étroitement dans les affaires internationales et se tiennent côte à côte ».

Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, se rendra demain en Russie suite à l’invitation du président russe Vladimir Poutine pour discuter des questions liées au développement futur du partenariat global.

La visite intervient à un moment où la Chine a proposé de servir de médiateur pour trouver une solution à la guerre en Ukraine. L’agence de presse russe Tass a rapporté que « Poutine avait invité son homologue chinois à se rendre en Russie au printemps ».

Xi a rencontré son homologue russe 39 fois depuis son entrée en fonction, le plus récemment en septembre lors d’un sommet en Asie centrale.

Et le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a affirmé, il y a quelques jours, que « les relations entre Moscou et Pékin sont devenues un pilier de la stabilité mondiale, et ont atteint un niveau sans précédent ».

Source: Médias