Le chef du service du renseignement extérieur russe, Sergei Naryshkin, a accusé les Etats-Unis de vouloir utiliser les extrémistes islamistes syriens pour kidnapper des militaires russes et iraniens en Syrie.

« Les États-Unis continuent d’utiliser les groupes islamistes sous leur contrôle en Syrie pour saper les positions du gouvernement légitime dirigé par Bachar al-Assad », a-t-il dénoncé dans un communiqué publié par son service. Qualifiant la coopération américaine avec des terroristes islamistes de « terrorisme d’État ».

Le renseignement russe a aussi assuré que Washington coordonnait les « opérations de sabotage avec Daech » depuis la base militaire d’Al-Tanf dans le gouvernorat de Homs, l’accusant d’avoir l’intention de former des brigades de terroristes en Syrie pour mener des hostilités dans plusieurs régions du pays.

Il a poursuivi : « Les Américains et leurs alliés britanniques travaillent avec les formations secrètes de l’organisation terroriste Daech (ISIS), qui se trouvent toujours dans des régions reculées du pays ».

La semaine dernière, des sources de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen ont rapporté que « la coalition internationale dirigée par Washington en Syrie a transféré un certain nombre de membres de Daech de la prison du lycée industriel de la ville de Hassaké.

« Les militants de l’organisation, qui comptent environ 150 membres de diverses nationalités étrangères, ont été transférés vers les bases américaines d’Al-Shadadi et d’Al-Omar dans la campagne de Deir Ezzor et au poste frontière de Semalka », toujours selon ces sources.

Source: Médias