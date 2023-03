Ce qui suit est le texte intégral du message publié le 21 mars par l’Ayatollah Khamenei, Leader de la Révolution islamique, à l’occasion de Norouz, le Nouvel An iranien [20 mars 2023 – 19 mars 2024.]

« Au nom d’Allah, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux

Louange à Allah, Seigneur de l’univers, et paix et salutations à notre Maître, Muhammad, et à sa Lignée pure !

Ô Toi qui fais évoluer les cœurs et les regards !

Ô Toi qui administres l’alternance du jour et de la nuit !

Ô Toi qui transformes les circonstances et les états d’âme !

Change notre état en le meilleur des états !

Je félicite toute la nation iranienne, en particulier les familles des martyrs, des vétérans, des invalides de guerre et de ceux qui rendent service au peuple, ainsi que les autres nations qui honorent et célèbrent le Norouz. Que Dieu vous bénisse tous en ce jour saint.

Le printemps de la nature et le printemps de la spiritualité

Cette année, le printemps de la nature a coïncidé avec le printemps de la spiritualité, le Ramadan. Comme il est dit à propos du printemps : « Ne couvrez pas votre corps de la brise printanière », de même, en ce qui concerne le printemps spirituel du Ramadan, nous devons adhérer à cette phrase : « Exposez-vous à ses brises », « En effet, au cours de votre vie, il y a des brises, alors exposez-vous à elles ». La brise de la spiritualité pendant le mois sacré du Ramadan souffle sur tout le monde et nous devons nous y préparer. Nous devons exposer nos cœurs à cette brise spirituelle, divine et parfumée.

La question la plus importante, l’économie

Dans le discours que je prononcerai au cours de cette heure, je passerai brièvement en revue l’année 1401 SH [mars 2022-mars 2023], et je jetterai un coup d’œil sur l’année qui commencera à partir de maintenant – l’année 1402 SH.

L’année 1401 a été riche en événements divers – économiques, politiques, sociaux – dont certains ont été doux et d’autres amers, comme toutes les années de la vie d’une personne, et dans l’ensemble, la nation iranienne a toujours connu des années comme celle-ci, en particulier après la révolution islamique.

À mon avis, en 1401 SH, la question la plus importante pour notre nation était celle de l’économie du pays, qui est directement liée aux moyens de subsistance de la population. Dans le cas de l’économie, il y a eu des moments doux et amers. Il y a eu des moments amers dans certains des domaines que je vais mentionner maintenant, et il y a eu aussi des moments doux dans certaines des affaires liées à l’économie. Ces éléments doivent être considérés ensemble, côte à côte, et un calcul global doit être effectué à leur sujet.

L’amertume était principalement due à l’inflation et aux prix élevés, lesquels engendrent une véritable amertume, en particulier l’augmentation des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Lorsqu’il y a une augmentation considérable des prix des denrées alimentaires et des produits de base, les couches inférieures de la société sont les plus touchées, car la nourriture et les principales ressources essentielles à la vie représentent la plus grande part du panier de la ménagère. Par conséquent, la pression s’exerce principalement sur elles, et cela a bien sûr été l’un des événements les plus amers.

À mon avis, par rapport aux grandes questions économiques du pays, il s’agit de l’une des questions les plus fondamentales, les plus significatives et les plus amères.

Bien sûr, de bons travaux ont également été accomplis dans le domaine de l’économie et des réalisations qui affectent l’économie, dont je vais parler. Ces réalisations doivent être poursuivies afin qu’elles puissent affecter et toucher la vie des gens et leurs moyens de subsistance. Il y a eu aussi un soutien à la production.

Des milliers d’usines ont repris leurs activités

D’après les informations que j’ai reçues, la production a été soutenue dans le pays en l’an 1401 SH.

Des milliers d’usines fermées ou semi-opérationnelles ont recommencé à fonctionner. Il y a eu une augmentation du nombre des entreprises fondées sur le savoir. Bien sûr, ce n’était pas autant que ce que j’avais exigé l’année précédente, mais il y avait quand même une augmentation significative du nombre de ce genre d’entreprises.

Il y a également eu une augmentation de la valeur des produits de ces entreprises. La question de l’emploi s’est améliorée. C’est-à-dire que le chômage a diminué d’un certain pourcentage – même s’il s’agissait d’un faible pourcentage – et que l’emploi a augmenté un peu, ce qui doit être mis en valeur. L’exposition organisée par les producteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que la réunion tenue dans l’enceinte de la Husseiniyah [Imam Khomeiny], à laquelle ont assisté les principaux producteurs du pays où ils sont venus et ont pris la parole, ont été un événement vraiment agréable.

Ma vision des choses est positive en ce qui concerne les produits fabriqués par les producteurs du pays. Ces derniers ont été performants. Plusieurs indicateurs économiques ont progressé. Nous avons obtenu un bon indice de croissance dans le secteur des assurances et de bons résultats dans le secteur de la construction et dans les secteurs de l’eau, du gaz, des routes et de l’environnement.

Bien sûr, comme je l’ai déjà mentionné, et je le dis avec insistance maintenant, ces tâches doivent avoir un impact sur la vie des gens. Elles doivent déboucher sur des ouvertures dans la vie des gens. Quand cela se produira-t-il ? Quand cela se produira-t-il de cette manière ? En continuant, en planifiant de manière détaillée. Si Dieu le veut, ces activités constructives devraient se poursuivre cette année, en 1402 SH, afin de créer la prospérité dans la vie des gens et d’améliorer leur situation financière, en particulier au sein des classes sociales les plus faibles.

D’autres pays ont des problème économiques

Bien entendu, nous devons également garder à l’esprit que nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à des problèmes économiques. De nombreux pays dans le monde aujourd’hui, voire tous les pays, ont leurs propres problèmes économiques.

Même les pays riches ne sont pas épargnés. Les pays dotés d’une économie forte et avancée sont réellement en proie à de nombreux problèmes et difficultés. Certains d’entre eux sont même dans une situation pire que la nôtre à cet égard. Les économies fortes [du monde] sont également confrontées à des faillites bancaires, dont vous avez entendu parler récemment. Bien sûr, certaines de ces faillites ont été signalées, d’autres non, mais vous en entendrez bientôt parler.

Dans certains pays, il y a des faillites de banques et des dettes étonnantes de plusieurs milliers de milliards de dollars, ce qui est un vrai problème. Il y a des problèmes là-bas et il y en a ici. Ils essaient de les surmonter et nous devrions faire de même. Nous devons faire un effort. Les responsables du pays doivent travailler dur pour les surmonter. Les responsables du gouvernement doivent faire tout ce qu’ils peuvent, en plus des efforts de ceux qui travaillent dans les domaines économique, politique et culturel, pour faire de l’année 1402 SH, une année agréable pour la nation iranienne.

En d’autres termes, nous avons tous le devoir, si Dieu le veut, de faire de cette année une année pleine de moments doux pour le peuple iranien. L’amertume devrait être réduite et la douceur devrait augmenter et, si Dieu le veut, les réalisations devraient s’accroître.

En ce qui concerne l’année 1402 SH, je pense qu’en 1402 SH, l’économie restera le principal problème sur lequel nous devrons nous concentrer. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas d’autres questions à traiter. Nous avons également d’autres questions, en particulier dans les domaines culturel et politique. Cependant, la question principale et centrale de cette année est la question de l’économie. Si Dieu nous permet de réduire les problèmes économiques et si Dieu nous permet de faire des efforts, de faire preuve de diligence et de travailler dur sur des tâches importantes dans ce domaine, de nombreux autres problèmes du pays seront également résolus.

[Cela s’applique au gouvernement, au parlement, aux acteurs économiques et aux jeunes groupes publics motivés, dont certains que je connais et auxquels je m’intéresse tout particulièrement. Je sais qu’ils accomplissent un travail remarquable dans ces domaines économiques. Tous ces groupes devraient concentrer leur attention sur la résolution des problèmes du pays et des problèmes auxquels les gens sont confrontés. Or, la solution à ces problèmes passe parfois par des activités économiques de base, telles que la production. La production est donc une tâche fondamentale de l’économie. [Parfois, la solution passe par des activités humanitaires et islamiques, telles que l’aide pieuse, l’assistance publique et la coopération publique avec les couches les plus défavorisées de la société.

L’investissement est important

Je viens donc en premier lieu de parler de la production et j’y attache de l’importance, mais l’investissement est également important à côté de la production. Je voudrais attirer l’attention des respectables et honorables représentants du gouvernement et du secteur privé sur cette question. Au cours de la dernière décennie, nous avons pris beaucoup de retard en termes d’investissement. La question de l’investissement est l’une des lacunes importantes de notre pays. Les investissements doivent avoir lieu. Il s’agit également d’une tâche importante.

En prenant en compte tous les différents aspects, les choses qui sont importantes, y compris l’inflation et la production nationale – l’inflation étant le principal problème et la production nationale étant certainement l’une des clés pour sauver le pays des problèmes économiques. Avec ces considérations à l’esprit, je voudrais annoncer que le slogan de cette année est : « Contrôler l’inflation, augmenter la production ». Tel est le slogan de cette année. Les dirigeants du pays doivent concentrer toute leur attention sur ces deux questions. Ensuite, comme je l’ai déjà mentionné, les acteurs économiques et les citoyens qui peuvent faire quelque chose, ainsi que ceux qui travaillent dans les domaines culturels, comme les chaînes de radio et de télévision, doivent créer une conscience culturelle sur ces sujets. Tous ces groupes doivent prêter attention à ces deux questions importantes : Premièrement, ils doivent se concentrer sur le contrôle de l’inflation. Ils doivent réellement freiner et réduire l’inflation autant que possible et ils doivent également se concentrer sur la croissance de la production. Par conséquent, [le slogan de l’année sera] contrôle de l’inflation et croissance de la production.

Je prie Dieu le tout-puissant de nous accorder à tous le succès. J’adresse mes salutations, ma dévotion et ma sincérité à l’Âme de l’univers, au trésor de Dieu sur terre [l’imam Mahdi] (que nos âmes soient sacrifiées pour lui). Je demande à Dieu tout-puissant d’élever le statut de notre magnanime Imam [Khomeini] et les âmes pures de nos chers martyrs aux plus hauts niveaux. Et je prie Dieu tout-puissant d’accorder à la nation iranienne prospérité et bonheur.

Il y a d’autres choses que, si Dieu le veut, j’aborderai dans mon discours [du Nouvel An à Machhad].

Avec mes salutations et que la miséricorde d’Allah et Ses bénédictions vous accompagnent » !

