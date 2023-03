Compte tenu de la crise actuelle que traverse l’entité sioniste, Amos Yadlin, l’ancien chef de la Division du renseignement militaire de l’armée israélienne (AMAN) brosse un portrait sombre de la situation interne, depuis la formation du nouveau cabinet israélien en décembre dernier, situation qui lamine la légitimité d’Israël et l’entraine selon lui vers une catastrophe.

Il estime que la dissuasion israélienne est au plus bas, l’économie est en train de sombrer dans une spirale descendante, la solidarité sociale a été remplacée par une fracture profonde, et le sentiment de destin commun a pris un coup sévère.

La situation au sein de l’armée israélienne l’inquiète aussi : « l’armée israélienne est ébranlée et déchirée de l’intérieur et qui de surcroit traverse un état de méfiance vis-à-vis des États-Unis, l’allié le plus important d’Israël ».

En plus de cette situation interne, Yadlin détecte quatre terrains externes explosifs pour « Israël » lesquels pourraient ébranler sa sécurité en 2023.

* Le terrain palestinien sur ses quatre fronts (Jérusalem, Cisjordanie, Gaza et villes mixtes).

* Au niveau libanais, Yadlin constate que la tension monte face à l’érosion de la dissuasion contre le Hezbollah, qui s’est intensifiée avec les missiles de précision et la défense aérienne, d’autant que le Hezbollah décrit la crise en « Israël » comme une opportunité.

* Un autre défi se profile à l’Est est de faire face au programme nucléaire iranien, qui continue de s’étendre, selon l’ex-chef d’AMAN.

* En même temps, les relations d’Israël avec les États-Unis et les pays arabes sont endommagées, dont certaines sont sans précédent et irréversibles, estime-t-il.

Face aux défis sécuritaires, les hauts ministres du gouvernement israélien, qui n’ont aucune expérience internationale, nuisent fatalement à la position d’Israël dans le monde et à sa supériorité morale, distribuant des cadeaux précieux au mouvement BDS et à tous ceux qui haïssent Israël, déplore Yadlin.

Selon lui, ces ministres ne comprennent manifestement pas à quel point il est important pour les États-Unis de soutenir « Israël » – par une assistance politique irremplaçable et un soutien budgétaire à grande échelle pour renforcer la sécurité d’Israël. Le ministre des Finances veut éliminer des villages, soutenir ceux qui les brûlent et créent des crises politiques et ignorent les prédictions des professionnels de l’économie.

« Le réservoir de légitimité d’Israël s’épuise rapidement et le soutien dont il bénéficie parmi ses amis aux États-Unis s’effondre », avertit-il.

Yadlin reproche au ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir de verser de l’huile sur le feu palestinien, déclarant la guerre à la police israélienne et à ses responsables, ainsi qu’aux participants aux manifestations.

« Voici à quoi ressemble le gouvernement en visualisation, à la veille de la catastrophe. Tous les klaxons d’alarme sonnent, tous les voyants d’alerte clignotent, mais le gouvernement insiste pour se précipiter vers la crise stratégique/sécurité/politique 2023», conclut-il.

Source: Médias