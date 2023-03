Le chef du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, a affirmé « qu’après neuf ans d’agression, le peuple yéménite détient un arsenal de missiles de longue portée, précis et puissants dans la destruction, et capables d’atteindre toutes les installations ennemies ».

M.Al-Houthi a également fait état de la possession « des drones, contournant toutes les défenses aériennes et dotés des capacités navales qui atteignent toutes les cibles dans la mer Rouge, le golfe d’Aden, la mer d’Oman et toutes les îles environnantes ».

Dans son discours à l’occasion de la Journée nationale de la persévérance au Yémen, qui coïncide avec le début de l’agression américano-saoudienne contre le pays (mars 2015), le chef d’Ansarullah a poursuivi : « après neuf ans d’agression, notre armée est devenu plus organisée et a acquis une expérience sur le terrain, en plus d’une éducation religieuse ».

Le numéro un d’Ansarullah a en outre réitéré l’adhésion de son pays aux constantes nationales et islamiques, dont entre autres la cause palestinienne, assurant que « personne ne pourra nous forcera à abandonner la Palestine ».

M.Al-Houthi a aussi remercié « tous ceux qui ont soutenu notre cause, en premier lieu la République islamique d’Iran, gouvernement et peuple, au moment où les pays arabes et islamiques observaient un mutisme et abandonnaient le Yémen».

Le chef d’Ansarullah a également remercié le Hezbollah au Liban et son secrétaire général Sayed Hassan Nasrallah pour ses positions de soutien au peuple yéménite.

Il a dans ce contexte salué « les positions du peuple libre en Irak et des peuples libres de la région qui ont soutenu notre peuple et rejeté l’agression, le blocus et l’occupation ».

Rappelons qu’en mars 2015, une coalition dirigée par l’Arabie saoudite et les Emirats et soutenus par les USA, le Royaume Uni et Israël ont lancé une guerre destructrice contre le Yémen. Des dizaines de milliers de Yéménites ont été tués suite à cette guerre qui a provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.

Source: AlManar