Deux éminents groupes de défense des droits des Palestiniens ont mis en lumière les mauvais traitements infligés par l’occupation israélienne aux prisonniers palestiniens, affirmant que l’autorité d’occupation jouit d’une culture d’impunité en l’absence de responsabilité internationale et soumet systématiquement les détenus à diverses formes de torture.

L’Addameer Prisoner Support, qui défend les droits des détenus palestiniens, ainsi que le groupe d’aide juridique al-Haq, ont émis une déclaration conjointe lors de la 52e session du Conseil des droits de l’homme samedi, a rapporté l’agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Les deux groupes ont poursuivi en disant que l’utilisation par ‘Israël’ de la torture et des « traitements cruels » contre les prisonniers palestiniens fait partie de son régime de colonisation et d’apartheid.

Ils ont en outre noté que diverses institutions israéliennes cherchent à dissimuler des crimes de torture, bien qu’ils soient bien documentés avec des preuves.

Les tribunaux militaires du régime s’abstiennent également de documenter la torture des détenus dans les archives judiciaires et prolongent la détention pour de nouveaux interrogatoires, tout en ignorant les traces de maltraitance sur les corps des prisonniers palestiniens.

Addameer et al-Haq dénoncent l’utilisation par ‘Israël’ de la détention administrative, qui permet d’incarcérer les Palestiniens indéfiniment sans d’accusations formelles et ni traduction en justice. Cette pratique provoque une détresse psychologique.

« L’impact psychologique que les arrestations et détentions répétées ont sur les Palestiniens ne peut être sous-estimé, car il induit facilement du stress, de la dépression, des sentiments d’impuissance et de désespoir », ont-ils déclaré, ajoutant que le nombre de détenus administratifs avait doublé, s’élevant actuellement à 967, dont cinq enfants.

Ils ont également condamné l’introduction par le régime d’occupation de projets de loi sur la peine de mort et les limitations des soins médicaux, ainsi que les raids brutaux dans les prisons, affirmant que le nouveau cabinet israélien « met en œuvre un programme particulièrement hostile et radical contre les prisonniers palestiniens et leurs familles ».

Les groupes ont en outre averti que « ces mesures donnent lieu à de graves violations des droits de l’homme », appelant la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux violations israéliennes contre les Palestiniens.

Il y aurait plus de 7 000 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Les organisations de défense des droits de l’homme affirment qu’Israël viole tous les droits et libertés accordés aux prisonniers par la quatrième Convention de Genève.

Les prisonniers palestiniens sont détenus pendant de longues périodes sans être inculpés, jugés ou condamnés, ce qui constitue une violation pure et simple des droits de l’homme.

Les groupes de défense décrivent l’utilisation par ‘Israël’ de la détention comme une « tactique en faillite » et demandent depuis longtemps à ‘Israël’ de mettre fin à son utilisation.

Le service pénitentiaire israélien (IPS) maintient les prisonniers palestiniens dans des conditions déplorables sans normes d’hygiène appropriées.

Les prisonniers ont également été soumis à la torture, au harcèlement et à la répression systématiques tout au long des années d’occupation des territoires palestiniens par ‘Israël’.

Selon le Centre d’études sur les détenus palestiniens, environ 60 % des prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes souffrent de maladies chroniques, dont un certain nombre sont décédés en détention ou après avoir été libérés en raison de la gravité de leur cas.

Source: Avec PressTV