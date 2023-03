Certains sont surpris de la durée de la bataille de Bakhmout, et pourquoi il a fallu six mois de combats sanglants pour la contrôler, et pourquoi une petite ville prend-elle une telle importance et un tel symbolisme dans la guerre entre la Russie et l’OTAN ?

Bakhmout, de son vrai nom russe Artëmovsk), est la seule ville au monde qui a été préparée par l’Union soviétique pour résister à une guerre nucléaire si elle éclate, quel que soit le nombre de missiles bombardés.

Elle dispose dans son sous-terrain d’un immense réseau de tunnels, contenant de nombreuses sorties comme une fourmilière.

Ces tunnels sont le résultat du creusement dans les mines d’où ont été extraits le charbon, le sel gemme, l’albâtre et autres, dont certaines remontent au XVIIIe siècle.

De nombreux bâtiments de Bakhmout ont été construits aux entrées d’anciennes mines, qui sont directement reliées aux tunnels, et peuvent être déplacés d’un endroit à un autre via des trains et des wagons qui sont utilisés pour extraire le charbon, le sel gemme et l’albâtre.

À l’époque de l’Union soviétique et de la guerre froide avec les Etats-Unis et l’Occident, certains de ces tunnels ont été équipés de chambres scellées et de piliers en ciment dans les zones faibles. ont aussi été construits des logements, des clubs, des rues, des marchés, des réfrigérateurs de stockage et un réseau de communication, pour être des refuges sûrs en cas de guerre nucléaire.

L’OTAN, depuis 2014, a commencé à équiper la ville et ses tunnels et à envoyer de grandes quantités d’armes et des forces entraînées de tous les pays européens.

Il n’y a pas de tels tunnels et équipements souterrains dans le monde, tels que des résidences, des clubs, des rues, des communications, des salles de commandement et de contrôle, etc., sauf dans la capitale russe, Moscou.

Source: Médias