L’ancien ministre de la sécurité de l’occupation, Avigdor Lieberman, a affirmé ce mardi, que « le réchauffement des relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran est un échec de la politique étrangère de israélienne.

Dans une interview accordée à Channel 12, Lieberman a déclaré que » Benjamin Netanyahu devrait se retirer », soulignant que « l’affaire est terminée. Il ne contrôle pas les données et les détails, et nous ne réalisons que de mauvais résultats. A titre d’exemple, le réchauffement des relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran est un échec pour la politique étrangère israélienne ».

Lieberman a appelé le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, et l’ancien ministre de la sécurité de l’occupation, Benny Gantz, à suspendre les pourparlers concernant le projet d’amendements judiciaires.

Il a ajouté : « Netanyahu a effectué une manœuvre de tromperie, et je n’y participerai pas », notant « qu’il n’exerce pas ses fonctions et n’est pas qualifié pour occuper un poste ».

Lieberman a souligné que Netanyahu a « limogé » son ministre de la sécurité, pire « il ne comprend pas l’ordre des priorités, ni ce qui est posé sur la table, suite aux propos du secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, de l’Iran et Gaza ».

Source: Médias