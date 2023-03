Les médias anglo-saxons dont ont parlé d’une unité ukrainienne très spéciale, The Thor unit, dont le but est de mutiler les militaires russes et non de les tuer. Un travail réalisé avec la collaboration de la CIA.

Selon le quotidien britannique The Times, cette unité est formée de 27 hommes, qui est officiellement une unité d’opérations spéciales de la police.

Elle fonctionne indépendamment de l’armée ukrainienne et travaille en étroite collaboration avec le renseignement militaire du pays, le GUR, qui lui fournit des munitions et des renseignements.

Elle dispose d’une licence complète pour sélectionner ses missions, où elle caserne et quand elle combat.

Ses hommes, indique le quotidien, faisaient partie de ceux qui avaient combattu dans le Donbass en 2014.

Dans l’Express britannique, ils se présentent également comme des anciens hommes d’affaires ayant pris les armes pour défendre leur pays. Ils auraient commencé leurs faits d’armes en février dans la région de Kiev, quand l’armée russe s’est approchée de la capitale.

Actuellement, le groupe est localisé dans la région de Zaporojie, là où il y a la centrale nucléaire et où la visite de Grossi de l’AIEA est attendue.

Leurs méthodes de combat sont très particulières :

« Alors que les munitions s’épuisent et que les combats font rage dans l’est de l’Ukraine, les troupes d’opérations spéciales de Thor pensent que mutiler, plutôt que tuer, leurs homologues russes est plus efficace.

Se référant aux bouteilles en plastique contenant des explosifs, le soldat ukrainien Aleksander a déclaré : « Celles-ci sont destinées à blesser les Russes.

« Prenez un bras ou une jambe, il sera à jamais un fardeau pour l’État. C’est mieux que de les tuer. Il rappellera au peuple russe le coût de la guerre de Poutine. Et qu’ils pourraient être les prochains. »

Dans leur discours, ils dénigrent l’armée, en tant que tel. Notamment l’armée ukrainienne.

« Notre groupe n’agit pas de la même manière que l’armée. Parce que si nous agissons comme une armée, nous manquerons rapidement de chance.

« Quelqu’un peut donner un ordre sans comprendre complètement ce qu’il fait. Après tout, l’armée a toujours une mentalité, comparable à une gueule de bois de l’époque soviétique. »

« Nous sélectionnons des cibles dans le programme, et des cibles peuvent y être placées à la fois par le satellite de la CIA et par notre propre satellite, que nos volontaires paient. Les informations y sont collectées à partir de toutes sortes de sources. »

