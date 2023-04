Troisième attaque israélienne contre la Syrie cette semaine : un raid aérien a visé des positions dans la ville de Homs et sa province. Selon l’agence syrienne Sana, il y a eu 5 soldats syriens blessés et des dégâts matériels.

Le raid a été perpétré depuis l’espace aérien du nord-est de Beyrouth.

« Nos antiaériens ont intercepté des missiles et abattu certains », selon Sana.

La précédente frappe israélienne a eu lieu à l’aube du vendredi 31 mars, contre les environs de Damas. Et selon le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), un de ses conseillers présents en Syrie est tombé en martyr. Milad Haydari.

Ce dimanche, le CGRI a rendu compte d’un deuxième martyr dans cette attaque de vendredi : Meghdad Mehghdani. La radiotélévision iranienne (IRIB) a rapporté que le conseiller militaire du CGRI est décédé des suites de ses blessures

Dans un communiqué le CGRI a condamné « le silence et l’inaction des instances internationales face aux crimes et aux agressions répétées de l’entité sioniste et sa violation continue de la souveraineté et de l’intégrité territoriale d’un État indépendant membre des Nations Unies ».

Il a averti que « l’entité sioniste fausse et criminelle recevra sans aucun doute une réponse à ce crime ».

6 autres attaques depuis le début de l’an

La première attaque de cette semaine avait eu lieu un jour auparavant, à l’aube du jeudi 30 mars, également contre la province de Damas, blessant deux soldats syriens.

Commentant l’attaque contre la province de Damas, le ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré « qu’elle vise à se détourner de l’état de fragmentation interne et qu’elle s’inscrit dans la continuité de la méthode nazie de l’entité sioniste à l’encontre des peuples de la région et de ses Etats ».

En allusion à la scission provoquée au sein de la société israélienne la réforme judiciaire entreprise par le cabinet ministériel de Benjamin Netanyahu.

Le 12 mars, un bombardement avait visé la province de Hama et de Tartous, blessant trois militaires israéliens selon Sana.

Le 7 mars, c’est l’aéroport d’Alep qui a été visé.

Le 18 février, c’est Kafar Soussah dans la province de Damas qui a été frappé. Tuant 5 syriens dont un militaire, et blessant 15 autres.

Au début de l’an, un raid contre l’aéroport de Damas a causé la mort de 2 militaires syriens.

