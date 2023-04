Le président russe Vladimir Poutine a exposé le vendredi 31 mars la nouvelle politique étrangère russe.

« Des changements radicaux dans la vie internationale nous ont obligés à ajuster sérieusement les documents clés de planification stratégique », a-t-il déclaré lors d’une réunion avec les membres permanents du Conseil de sécurité russe, rapporte Sputnik.

Selon sa nouvelle politique étrangère, la Russie ne se considère pas comme un ennemi de l’Occident, ne s’en isole pas et n’a pas d’intentions hostiles à son égard.

En outre, la Russie cherche à atteindre ses objectifs stratégiques en contrecarrant « l’activité antirusse des États étrangers et de leurs formations ».

« Afin de promouvoir l’adaptation de l’ordre mondial aux réalités d’un monde multipolaire, la Russie entend prioriser la suppression des vestiges de la domination des États-Unis et d’autres États hostiles dans les affaires mondiales ».

Moscou visera aussi à créer des conditions par lesquelles tout État renonce à des « ambitions néocoloniales et hégémoniques » ».

Dans la nouvelle conception de sa politique étrangère, la Russie défend aussi le renforcement du potentiel et l’accroissement du rôle sur la scène mondiale de l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS), des BRICS, de la Communauté des États indépendants (CEI) et de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC).

L’échelle internationale et l’Afrique

« Le projet phare de la Russie au XXIe siècle est la transformation de l’Eurasie en un espace continental unique de paix, de stabilité, de confiance mutuelle, de développement et de prospérité », indique la conception.

La Russie souhaite donner la priorité au développement de la coopération avec l’Iran, la Turquie, l’Arabie saoudite, l’Égypte, ainsi qu’au soutien à la Syrie.

Le renforcement de la coopération avec l’Amérique latine et le soutien aux pays africains joueront aussi un rôle important dans la nouvelle conception de la politique étrangère russe.

Elle vise ainsi à « contribuer à la poursuite du développement de l’Afrique en tant que centre distinct et influent du développement mondial » et à l’assurance de « la souveraineté et [de] l’indépendance des États africains intéressés, notamment via l’assistance dans les domaines de la sécurité, dont l’alimentation et la sécurité énergétique et la coopération technique et militaire ».

La Russie vise en outre une solution pacifique aux problèmes internationaux dans l’Arctique et à contrecarrer, à l’échelle internationale, la politique visant à tracer des lignes de division dans la région Asie-Pacifique.

Selon la nouvelle conception de sa politique étrangère, la Russie se garde le pouvoir d’utiliser les forces armées pour repousser et empêcher une attaque armée contre elle-même ou ses alliés.

L’essentiel du nouveau Concept de la politique étrangère russe :

📌 La Russie joue un rôle unique dans le maintien de l’équilibre mondial des pouvoirs et dans le développement pacifique de l’humanité.

📌 Elle ne se considère pas comme un ennemi de l’Occident, ne s’en isole pas et n’a pas d’intentions hostiles à son égard.

📌 La Russie compte sur le retour à des interactions équitables et espère que l’Occident comprend que la confrontation est futile.

📌 L’abandon de la politique antirusse et l’obtention de l’indépendance vis-à-vis des États-Unis auraient un impact positif sur la sécurité et le bien-être de l’Europe.

📌 Moscou voit la politique des États-Unis comme la principale source de risques pour sa sécurité et la paix dans le monde.

📌 La Russie aspire à un système de relations internationales qui élargira la participation des pays en développement à l’économie mondiale.

📌 Elle contribuera également à l’émergence de l’Afrique en tant que pôle influent du développement mondial et renforcera la coopération avec l’Amérique latine.

📌 Le renforcement de la coopération avec la Chine et l’Inde joue un rôle particulièrement important.

📌 Le projet phare de la Russie au XXIe siècle est la transformation de l’Eurasie en un espace continental unique de paix, de stabilité, de confiance mutuelle, de développement et de prospérité.

Nouvelle conception de la politique étrangère russe: quid de l’Afrique? 🌍

🔸 La Russie est solidaire avec les pays africains dans leur quête d’un monde multipolaire et dans la lutte contre le néocolonialisme.

🔸 Moscou les aidera à assurer leur souveraineté et indépendance en leur apportant un soutien sécuritaire, alimentaire, énergétique et militaro-technique.

🔸 Le Kremlin est prêt à aider à résoudre les conflits ethniques en Afrique et à en surmonter les conséquences.

🔸 La coopération russo-africaine dans divers domaines sera approfondie sur une base bilatérale et multilatérale, comme un Forum Russie-Afrique.

🔸 La Russie cherche à accroître les échanges commerciaux et les investissements avec les États africains.

🔸 Moscou poursuivra sa coopération humanitaire avec l’Afrique via notamment la collaboration scientifique, la formation du personnel et l’amélioration des systèmes de santé.

Source: Avec Sputnik