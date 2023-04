Le Hezbollah a rendu hommage au gouvernement indonésien pour sa position rejetant la participation de l’ennemi israélien à la Coupe du monde de football, qualifiant sa position d' »honorable ».

Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué : « Nous saluons la position honorable du gouvernement indonésien, qui a refusé la participation de l’ennemi israélien à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA prévue le mois prochain ».

Il a précisément salué « le gouverneur de la province de Bali, les universitaires et toutes les forces vives pour cette position honorable contre la normalisation avec l’entité ennemie ».

La FIFA a privé l’Indonésie de l’organisation de la Coupe du monde U-20, prévue du 20 mai au 11 juin, en raison de son refus de permettre la participation à l’équipe nationale israélienne.

La capitale de l’Indonésie a été le théâtre de nombreux rassemblements contre la participation de l’équipe israélienne et la présence de l’équipe d’occupation sur leur terre, les participants ayant dénoncé les crimes commis contre le peuple palestinien.

Le Hezbollah a également salué l’athlète libanais Mazen Shreim, qui s’est retiré des Championnats du monde des maîtres d’athlétisme organisé en Pologne, vu que le tirage au sort l’a fait tomber dans un groupe dans lequel il y avait un joueur « israélien ». Il participait dans ce tournoi au championnat de la course de 200 mètres.

Rendant hommage à «sa position patriotique et de résistance en refusant de rejoindre le groupe sportif qui comprend les joueurs de l’entité israélienne, et qui considère la perte du titre comme plus importante que de mettre sa main dans celle des ennemis et des destructeurs de la patrie. »

Et de poursuivre : « Le Hezbollah voit dans ces positions officielles honorables, aussi bien populaires qu’individuelles, comme une expression claire de l’authenticité et de la conscience des peuples des nations arabes et islamiques, et leur prise de conscience de l’importance de boycotter l’ennemi israélien, et de refuser la normalisation avec lui, pour en faire un paria et un assiégé. »

Le Hezbollah estime avec « une grande fierté ces positions audacieuses laquelle porte le risque de priver (ses auteurs) de leurs droits sportifs et compétitifs ».

Source: Médias