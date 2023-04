Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a souligné à l’occasion de la Journée internationale d’alQods, « qu’alQods est la clé pour libérer toute la région du pouvoir de l’oppression et de l’arrogance ».

Cheikh Qassem a affirmé : « La Journée d’alQods est une station annuelle pour évaluer les progrès et surmonter les obstacles, et après 44 ans, des exploits stratégiques ont été réaliser pour éliminer l’entité sioniste ».

Et de poursuivre: » L’axe de la résistance aujourd’hui est plus puissant, il a imposé de nouvelles équations deans l’ équilibre de la dissuasion, il n’y a pas de limites à notre défense, il n’y a pas de limites dans notre confrontation à cette occupation », notant que « l’Iran dévance tout le monde dans son soutien à la résistance et elle a supporté les conséquences de s’opposer au contexte international. »

Il a souligné que « la voie de la résistance est devenue un axe étendu dans la région, sur lequelon peut compter, dirigé par la République islamique d’Iran, avec la Palestine comme boussole ».

Cheikh Qassem a qualifié l’axe de résistance de « cohérent » et « oeuvre sur la base de l’unité des arènes », soulignant que « l’ennemi israélien est conscient de la possibilité que toutes les arènes peuvent s’enflammer à la fois ».

À son tour, un membre du parlement libanais, Ali Hassan Khalil, a déclaré : « Le slogan doit rester que la Palestine est prioritaire et essentielle dans la région ».

L’ambassadeur d’Iran au Liban, Mojtaba Amani, a souligné lors de son discours à cette occasion que « les développements que nous vivons indiquent des transformations majeures dans la région, et nous devons en profiter pour obtenir les pleins droits du peuple palestinien ».

Le chef du mouvement Hamas, Oussama Hamdan, a affirmé que « la résistance en Palestine apprécie et connait les efforts du martyr Qassem Soleimani ».

Il a ajouté : « 44 ans après l’annonce de la Journée d’alQods, l’ennemi a été vaincu au Liban et à Gaza, a été vaincu à alQods, et son agression contre la Syrie a reculé », ajoutant que « la résistance et son axe assiègent les capacités de l’ennemi, qui malgré sa force est impuissant devant les capacités de la résistance. »

Pour sa part, le chef de l’Union internationale des universitaires de la résistance, Cheikh Maher Hammoud, a déclaré : « L’Iran a enduré la guerre et le siège pour le bien de la Palestine, et il s’est consacré à cette cause ».

Le secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine, Abou Ahmad Fouad, a indiqué que la Palestinea emprunté désormais la voie de la révolution armée », saluant « l’Iran pour son soutien à la cause palestinienne ».

Fouad a poursuivi : « Nous sommes confrontés à des changements régionaux et internationaux, et le temps de l’unilatéralisme américain est terminé car nous avons commencé une époque multipolaire ».

Le représentant du mouvement Ansarullah au Liban, Ammar al-Hamzi, a confirmé que « les forces de l’arrogance ont commencé à décliner en raison de la prise de conscience des peuple et de leur éveil », soulignant que « la Journée internationale d’alQods de cette année a un impact effrayant sur l’ennemi sioniste. »

Source: Médias