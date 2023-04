Le président iranien a martelé, lors d’un défilé pour marquer la Journée nationale de l’armée à Téhéran ce mardi 18 avril, que l’Iran réagirait à la moindre action hostile israélienne par la « destruction de Haïfa et de Tel-Aviv ».

« Les ennemis, en particulier le régime sioniste, ont reçu ce message que le moindre mouvement contre le pays suscitera une réponse sévère des forces armées et s’accompagnera de la destruction de Haïfa et de Tel-Aviv », a-t-il réitéré.

Il a également fait savoir que le message des forces armées iraniennes aux troupes américaines est qu’elles doivent quitter la région dès que possible.

« Les forces extra-régionales et américaines devraient quitter la région dès que possible, car c’est dans leur propre intérêt et dans l’intérêt de la région », a averti le président iranien.

« La présence de forces étrangères menace la sécurité régionale, mais nos forces armées assurent la sécurité partout où elles sont présentes dans la région », a-t-il ponctué, rappelant : « La puissance des forces armées iraniennes est bénéfique pour la sécurité de la région et ce n’est un secret pour personne que nos forces armées ont protégé l’intégrité territoriale et la sécurité des pays de la région ».

Il a réitéré que la présence de troupes étrangères, américaines en particulier, ne protégerait jamais l’intégrité de la région du golfe Persique.

Il a déclaré que la courageuse et héroïque armée iranienne a pris la tête des armées des pays de la région dans divers domaines de la science et de la technologie et tout le monde reconnaît ce fait.

Le chef de l’exécutif iranien a déclaré que l’armée du pays s’était transformée en une forteresse solide contre les éléments anti-révolutionnaires, les groupes takfiristes et les voyous, ajoutant qu’elle était chargée de protéger les frontières de l’Iran et de préserver les intérêts nationaux et la sécurité dans les océans.

Raïssi, qui est également à la tête du Conseil suprême de la sécurité nationale, a souligné que la Journée nationale de l’armée transmet un message de paix et d’amitié aux pays de la région.

Il a noté que le ciel iranien est parmi les plus sûrs de la région, ajoutant : « L’armée de la République islamique d’Iran crée des opportunités pour le pays à partir de toutes les menaces et lacunes ».

Le président iranien s’est également engagé à équiper l’armée de technologies de pointe.

La Journée nationale de l’armée, célébrée chaque année le 18 avril, a été instituée par le fondateur de la République islamique, l’Ayatollah Khomeini, en 1979.

Deux mois après la chute du Shah déchu, Mohammad Reza Pahlavi, l’Ayatollah Khomeini a rencontré les soldats des Forces armées qui avaient apporté une contribution inestimable à la victoire de la Révolution.

Quelques jours plus tard, il a nommé le 18 avril « la Journée nationale de l’armée », appelant à des défilés militaires pour montrer le niveau de préparation militaire de la nation.

Source: Avec PressTV