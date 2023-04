Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que « plus de 16 000 soldats ukrainiens avaient reçu une formation militaire dans le cadre de l’aide de l’UE à l’Ukraine ».

Borrell a ajouté dans un tweet qu’une réunion du Groupe de contact sur la défense de l’Ukraine « a fourni une mise à jour sur le soutien militaire de l’Union européenne, selon laquelle plus de 16 000 soldats ukrainiens ont été formés et l’Ukraine a déjà reçu plus de 600 millions d’euros en munitions et missiles. »

Une réunion du groupe de contact sur l’Ukraine se tiendra ce vendredi, à la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne, et qui sera présidée par le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le chef d’état-major américain, le général Mark Milley.

Le New York Times américain a révelé que « des responsables américains de la défense ont rapporté que les forces ukrainiennes commenceront à s’entraîner sur les chars américains M1 Abrams en Allemagne dans les prochaines semaines ».

Selon les responsables, 31 chars devraient arriver en Allemagne pour lancer un programme d’entraînement des forces ukrainiennes, d’une durée dix semaines.

Il convient de mentionner que l’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov, a estimé que la décision du département américain de la Défense de former l’armée ukrainienne « prouve l’implication des États-Unis dans le conflit en Ukraine ».

Au début de cette année, le ministre australien de la Défense, Richard Marls, a annoncé que « 70 soldats australiens participaient au programme de formation des soldats ukrainiens en Grande-Bretagne ».

La Grande-Bretagne avait annoncé le lancement d’une mission pour former des milliers de militaires ukrainiens sur son sol. Un certain nombre d’autres pays occidentaux ont exprimé leur désir de participer à cette mission et d’envoyer leurs experts pour former des soldats.

Quant à la Lituanie, l’un des pays de l’Union européenne, elle a formé environ 150 soldats ukrainiens, par ses experts, pour participer aux hostilités.

Source: Médias