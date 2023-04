L’ambassadeur permanent de l’Iran auprès des Nations unies a déclaré que les mesures unilatérales prises par les États-Unis sont contraires à la Charte de l’ONU et menacent le multilatéralisme dans le monde.

« Le multilatéralisme a été reconnu comme une approche bien établie pour relever les défis mondiaux et un multilatéralisme efficace… est essentiel pour assurer la paix et la sécurité internationales », a déclaré Amir Saeed (Saïd) Iravani lundi 24 avril lors d’un débat du Conseil de sécurité de l’ONU sur le multilatéralisme.

Le diplomate iranien a toutefois averti que l’intégrité et l’efficacité du multilatéralisme sont minées par l’abus du système des Nations unies et l’application sélective du droit international, qui constituent une grave menace pour la coopération, la paix et la sécurité internationales.

« Dans ce contexte, le retrait unilatéral des États-Unis du PGAC, la réimposition de sanctions unilatérales illégales contre l’Iran, le fait de contraindre d’autres pays à s’engager dans ces actions illégales et le mépris de l’ordonnance de la Cour internationale de Justice sont des exemples frappants qui montrent comment de tels actes unilatéraux nuisibles violent la Charte des Nations unies, sapent le système des Nations unies et menacent le multilatéralisme », a déclaré l’ambassadeur d’Iran.

Il faisait référence au retrait unilatéral et illégal de Washington en 2018 de l’accord nucléaire de 2015, dont les autres signataires étaient les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU plus l’Allemagne.

Après avoir quitté l’accord, l’administration de l’ancien président américain Donald Trump a rétabli toutes les sanctions anti-iraniennes que l’accord avait levées et a introduit sa politique de « pression maximale » contre Téhéran.

L’administration du successeur de Trump, Joe Biden, avait allégué sa volonté de compenser l’erreur de Trump en rejoignant l’accord, mais elle a conservé les sanctions comme levier et a même imposé ses propres mesures économiques coercitives à la République islamique.

« Les mesures coercitives unilatérales, y compris leur application extraterritoriale, représentent un exemple préoccupant d’actes unilatéraux préjudiciables qui vont à l’encontre des principes fondamentaux du droit international, de la Charte des Nations unies et des droits fondamentaux de l’homme », a déclaré Iravani.

« Ces mesures illégales ont des conséquences humanitaires considérables et peuvent saper les efforts diplomatiques visant à résoudre les différends et à promouvoir la coopération», a-t-il ajouté.

Iravani a également fait référence à un verdict du 30 mars de la Cour internationale de justice (CIJ), qui a jugé que les États-Unis avaient violé le droit international en autorisant les tribunaux américains à confisquer près de deux milliards de dollars d’actifs à des entreprises iraniennes, et a ordonné à Washington de verser une indemnisation.

« La décision de la CIJ est définitive et contraignante, obligeant les États-Unis à se conformer à cette décision », a noté le diplomate iranien.

Iravani a déclaré que « la collaboration devrait être la pierre angulaire du multilatéralisme, plutôt que la confrontation », car « les approches collaboratives favorisent la confiance, créent un consensus et promeuvent des solutions durables aux défis mondiaux ».

Il a conclu en disant : « Grâce à la résolution collaborative des problèmes et à l’engagement avec toutes les parties, le multilatéralisme peut relever efficacement les défis auxquels notre monde est confronté aujourd’hui. Dans ce contexte, la diplomatie, le dialogue et la négociation devraient être les moyens privilégiés pour résoudre les différends entre les États membres. »