En visite officielle de deux jours au Liban depuis mercredi soir, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a fait part que son pays « ne considère pas la guerre comme une solution » révélant apporter avec lui « certaines initiatives pour améliorer la situation au Liban ».

« Je suis à nouveau venu au Liban pour affirmer notre soutien au peuple, à l’armée libanaise et à la Résistance », a déclaré M. Abdollahian à son arrivée à l’Aéroport international de Beyrouth.

Et de poursuivre : « l’Iran a toujours soutenu les négociations dans la région et ne considère pas que la guerre est une solution… Nous avons certaines idées et initiatives, favorisées par nos relations bilatérales, qui visent à améliorer la situation au Liban ».

Selon lui, « De nouvelles circonstances constructives sont en cours dans la région. La sécurité et le bien-être du Liban sont dans l’intérêt de la région et de l’Iran ».

Le mois de mars dernier, après une rupture de plus de 6 ans, la république islamique a rétabli ses liens diplomatiques avec l’Arabie saoudite, sous l’égide de la Chine.

Après sa rencontre avec son homologue libanais Abdallah Bou Habib ce dernier a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe : « le ministre Abdollahian nous a proposé de l’aide pour le secteur de l’électricité. Je vais transmettre la proposition a mes collègues dans le gouvernement », a-t-il dit.

Le ministre iranien a quant à lui déclaré : « nous avons réalisé des consultations a propos des relations bilatérales. La RII a toujours souhaité le meilleur pour le Liban. Nous encourageons toutes les parties au Liban à mener à bien les élections et le processus politique. Nous soutenons tout accord en vue de l’élection au Liban sans ingérence étrangère ».

Ce jeudi, M. Abdollahian devra rencontrer le président de la Chambre Nabih Berri ainsi que le Premier ministre par intérim Nagib Mikati.

