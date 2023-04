Le général de brigade Amir Rastegari, directeur général des Industries électroniques iraniennes, a déclaré, lundi 24 avril, à l’agence de presse Tasnim que les forces iraniennes disposent d’une technologie qui leur permet de détecter les différentes dimensions des ondes électromagnétiques émises par les avions de chasse ennemis pour ensuite les neutraliser.

Pour cela il a utilisé le terme « empreintes digitales » pour qualifier le moindre paramètre des ondes électromagnétiques que pourraient émettre les engins ennemis.

« Les empreintes digitales sont uniques chez l’homme. C’est également le cas pour les systèmes électromagnétiques, et nous avons atteint cette technologie depuis plusieurs années», a-t-il expliqué plus loin en précisant : « Si par exemple, le radar d’un F-35 entre en opération et en surveillance, il émet des ondes différentes de celles du radar d’un autre F-35. Aujourd’hui, nous sommes capables de les identifier, c’est-à-dire de recevoir et d’analyser des signaux de télécommunication, radio et magnétiques et de déterminer à quel avion ils appartiennent. Si le même avion de chasse recommence plus tard son opération, nous le saurons immédiatement », a-t-il ajouté.

Ailleurs dans ses remarques, le général Rastegari, a déclaré que l’industrie de défense de la RII avait conçu des autodirecteurs pour les missiles de combat au sol.

Ce système de guidage, a-t-il dit, permet aux missiles de sélectionner leurs cibles en phase de plongée et à leurs opérateurs d’atteindre les cibles mobiles souhaitées.

Le général a également noté que dans le domaine du combat au sol, les forces iraniennes ont réussi à rendre leurs munitions intelligentes et à atteindre la capacité de mettre au point des missiles capables de changer de trajectoire en cours de tir en fonction du mouvement de la cible.

Les experts et ingénieurs militaires iraniens ont réalisé ces dernières années des percées remarquables dans la fabrication d’une large gamme d’équipements indigènes, rendant les forces armées autosuffisantes.

Les responsables iraniens ont clairement indiqué que le pays n’hésiterait pas à renforcer ses capacités militaires, y compris sa puissance de missiles, qui sont entièrement destinées à la défense, et que les capacités de défense de l’Iran ne seraient jamais ouvertes aux négociations.

Source: Press TV