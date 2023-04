Une deuxième explosion suspecte a eu lieu dans l’après-midi du jeudi 27 avril, dans un appartement de la banlieue-sud de Beyrouth dont le propriétaire, un agent du Mossad avait été arrêté le mois dernier par les renseignements de l’armée libanaise.

Selon des sources sécuritaires interrogées par le site arabophone d’al-Manar, l’explosion perpétrée dans le quartier al-Jamous a causé la mort d’une femme et blessé un jeune homme qui était en sa compagnie et dont l’identité n’a pas été révélée.

Il s’est avéré que la femme tuée est la tante maternelle du jeune homme arrêté, Mohsen al-Ghoul, originaire du village du sud-Liban Mays al-Jabal. La mère de ce dernier se trouvait aussi dans l’appartement lors de l’explosion mais n’a pas été blessée, selon les sources d’al-Manar.

Elle avait subi un interrogatoire sur la première explosion avant d’être relâchée et les clés de l’appartement lui avaient été remis depuis deux jours.

Le 27 mars, cet appartement avait été investi par les renseignements de l’armée libanaise et Mohsen Al-Ghoul avait été capturé alors qu’il confectionnait des engins explosifs dont l’un d’entre eux a explosé entre ses mains.

Les sources d’al-Manar ont assuré qu’après son arrestation, les éléments des renseignements militaires avaient minutieusement perquisitionné l’appartement et évacué les produits explosifs, ce qui soulève des questions sur l’origine de l’engin qui a explosé jeudi après-midi.

Le 11 avril dernier, le commandement de l’armée libanaise avait publié un communiqué détaillant les résultats préliminaires de l’enquête sur la première explosion.

« Après avoir entrepris les investigations et les recherches dans la maison, où des matières premières destinées à la fabrication d’explosifs ont été saisies, et à la suite de l’interrogatoire dudit détenu, il s’est avéré qu’il était lié au citoyen (M.B) qui a été arrêté dans la région d’Aramoune et qui a admis qu’il achetait des matières premières pour la fabrication d’explosifs au profit de la personne arrêtée (M.G) . À la suite de l’enquête, il s’est avéré qu’il envisageait de commettre des actes criminels dans divers endroits, sur la commande d’opérateurs étrangers.”

Source: Médias