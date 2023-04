Le président iranien Ibrahim Raisi a souhaité la bienvenue à son homologue irakien Abdellatif Rashid et à sa délégation qui l’accompagne à Téhéran, évoquant les relations distinguées entre les deux pays.

Le président iranien Ibrahim Raisi a souligné l’importance du protocole d’accord entre l’Iran et l’Irak, le qualifiant de très « important » pour la sécurité des deux pays.

Raisi a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue irakien Abdellatif Rashid à Téhéran que « les négociations entre les pays de la région permettent une amélioration de la sécurité et de la stabilité, et la présence américaine en eux nuit à la région et à sa stabilité ».

Le président iranien a également souligné que « les relations distinguées entre l’Iran et l’Irak conduisent à une bonne coopération aux niveaux régional et international ».

Raisi a exprimé son optimisme quant à la visite du président irakien et de sa délégation à Téhéran, ajoutant : « Nous espérons, grâce à cette visite, améliorer les relations entre les deux pays ».

De même, le président iranien a affirmé que « l’Iran est en première ligne dans la lutte contre la drogue, et qu’il a ainsi fourni de nombreux martyrs », ajoutant que « l’ONU a remercié l’autorité iranienne d’avoir soutenu la lutte contre la drogue plusieurs fois, mais il n’a pas fait grand-chose dans ce domaine. »

Sur la question de l’eau, le président iranien a ajouté que « chaque pays de la région doit respecter sa part et son droit à l’eau », notant que « l’Iran s’est engagé à libérer de l’eau au pays frère de l’Irak conformément aux accords signés entre les deux des pays ».

Rashid : Le peuple irakien n’oubliera pas la position de l’Iran

Pour sa part, le président irakien Abdellatif Rashid a déclaré : « Notre visite en Iran vient confirmer la force des liens entre l’Irak et l’Iran, en particulier les liens historiques et géographiques ».

Rashid a souligné que « le peuple irakien n’oubliera pas la position de la République islamique lorsque l’Irak a souffert de l’oppression de la dictature ».

Et d’ajouter que « les relations entre l’Irak et l’Iran sont cohérentes et se renforcent, et nous devons travailler à les développer dans la coordination et la coopération continues à tous les niveaux ».

Auparavant, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, l’amiral Ali Chamkhani, lors de sa rencontre à Bagdad avec le conseiller irakien à la sécurité nationale, Qassem Al-Araji, avait estimé que la stricte application de l’accord de sécurité avec l’Irak réduisait considérablement les menaces terroristes sur les frontières.

Source: Médias