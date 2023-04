Le guide suprême de la République islamique d’Iran l’ayatollah Ali Khamenei a souligné que le gouvernement et le Conseil de la Choura islamique devraient continuer à lutter contre l’hydre à sept têtes de la corruption.

Lors de sa rencontre samedi 29 avril, avec une foule de travailleurs à l’occasion de la “Semaine de travail”, l’Imam Khamenei a dit: “si un fonctionnaire n’a pas le courage d’affronter le corrupteur interne, il n’aura pas le courage de combattre l’oppresseur étranger ».

Et de poursuivre qu’il a « l’espoir est que le gouvernement et le Conseil de la Choura islamique suivront la lutte contre cette hydre à sept têtes de la corruption. »

Dans sa campagne électorale, le président actuel Ebrahim Raïssi avait promis d’affronter la corruption.

L’ayatollah Khamenei a poursuivi :

« Le travail est la vie de la société, le travail est l’épine dorsale de la vie des gens, sans travail il n’y a rien. La nourriture que nous mangeons, les vêtements que nous portons, les moyens que nous utilisons dans la vie et dont dépend notre vie, tout cela est le résultat du travail. Qui fait le travail ? Le travailleur. Alors, quelle est la valeur du travailleur ? La valeur du travailleur est la valeur de la vie de la société, la valeur de la vie des gens”.

« Nous devons prendre soin des travailleurs, les représentants du gouvernement, les hommes d’affaires et les investisseurs doivent savoir que si des efforts sont faits pour améliorer la vie, l’état du pays s’améliorera. Lorsqu’un travailleur n’est pas inquiet, lorsqu’il jouit de la sécurité de l’emploi et de la prospérité, et que sa vie se déroule sans heurts, la qualité du travail et des produits augmentera”, a-t-il déclaré.

