Les autorités d’occupation israéliennes ont lancé des plans pour confisquer au moins 70 maisons palestiniennes, dans le sud de la Cisjordanie occupée.

Imad Hamdan, directeur du Comité de construction dans la ville d’AlKhalil, un organisme gouvernemental palestinien, a déclaré le dimanche 30 avril que les autorités d’occupation prévoyaient de remettre les maisons palestiniennes aux colons israéliens dans la vieille ville d’AlKhalil.

« L’attaque israélienne sur le bâtiment Nasreddine est le début de la mise en œuvre du plan israélien », a ajouté M.Hamdan.

Dans le même temps, il a souligné que « les Palestiniens sont les véritables propriétaires de ces maisons et magasins ».

La propriété palestinienne de ces bâtiments est pourtant protégée par les lois locales et internationales qui empêchent l’expulsion forcée.

Pendant ce temps, Issa Amro, un militant palestinien d’al-Khalil, a vivement critiqué la « réponse faible » du comité aux plans israéliens.

« Le début de la mise en œuvre du plan israélien, dévoilé au début de cette année, sonne une dangereuse alarme. L’expulsion forcée des Palestiniens hors du bâtiment Nasreddine, qui est situé dans les endroits les plus sensibles de la vieille ville, n’est pas un incident à passer sans aucune action officielle », a-t-il noté

Amro a accusé le comité de coordonner le vol de biens palestiniens avec les autorités d’occupation israéliennes.

L’activiste a condamné le silence du comité sur la démolition de six magasins palestiniens par des colons israéliens au cœur de la ville il y a quelques jours, déclarant que le comité est capable de faire beaucoup plus pour la protection des biens palestiniens dans la ville.

‘Israël’ démolit régulièrement des maisons palestiniennes en Cisjordanie occupée et à l’est d’AlQuds, prétendant que les structures ont été construites sans permis, des permis qui sont d’ailleurs presque impossibles à obtenir. Ils ordonnent aussi parfois aux propriétaires palestiniens de démolir leurs propres maisons ou de payer les frais de démolition.

‘Israël’ a déjà occupé des milliers d’hectares de terres agricoles palestiniennes pour construire et étendre de nouvelles unités illégales de colons dans diverses régions de Cisjordanie.

Plus de 600 000 Israéliens vivent dans plus de 230 colonies construites depuis l’occupation des territoires palestiniens de Cisjordanie et d’AlQuds en 1967.

Toutes les colonies israéliennes sont illégales au regard du droit international. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné les activités de colonisation israéliennes dans les territoires occupés dans plusieurs de ses résolutions.

Source: Avec PressTV