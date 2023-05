Le détenu palestinien cheikh Khader Adnane a succombé en martyre à son 86ème jour de grève de la faim.

Selon les médias israéliens, il a été retrouvé inconscient dans sa cellule puis a été transporté à l’hôpital où son décès a été annoncé.

Son décès a été confirmé par le Club du Détenu palestinien selon lequel il « avait atteint un stade de gravité et risquait de tomber en martyr à chaque instant surtout que les autorités de l’occupation refusaient de répondre avec ses revendications ».

Il avait perdu 40 kg

Lina Qasem-Hassan de l’ONG Human Rights en Israël a déclaré à Reuters avoir vu Adnane le 23 avril, date à laquelle il avait perdu 40 kg et avait du mal à respirer mais était conscient.

« Sa mort aurait pu être évitée », a-t-elle assuré, affirmant que plusieurs hôpitaux israéliens avaient refusé de l’admettre Adnan après qu’il a effectué de brèves visites à leurs urgences.

Il avait été arrêté pour la 13eme fois le 5 février dernier après une perquisition de sa maison dans la localité Arrabat à Jénine au nord de la Cisjordanie occupée.

Un tribunal militaire israélien l’avait inculpé pour des accusations qui incluaient des liens avec un groupe illégal et une incitation à la violence, a déclaré le service pénitentiaire israélien, selon Reuters.

« Depuis son arrestation, et à partir du moment où il a entamé sa grève de la faim, le prisonnier Adnane a fait l’objet de pressions énormes en plus d’un certain nombre d’abus systématiques qu’il a subis pendant sa détention dans le centre al-Jalma pendant un mois, avait déploré le Club du prisonnier, avant son décès.

Cheikh Adnane en était à sa sixième grève de la faim depuis sa première arrestation en 2005, quatre d’entre elles étaient destinées à protester contre le régime de détention administrative utilisé abusivement contre des militants palestiniens pour les emprisonner sans procès ni verdict et renouveler sans cesse leur détention. Il est considéré comme le pionnier des grèves de la faim.

Le Club des prisonniers a accusé l’administration pénitentiaire de retarder délibérément son transfert vers un hôpital civil, dans le but de lui causer des maladies chroniques difficiles à traiter et à affronter plus tard. ”

Elle l’avait maintenu dans la prison militaire de Ramla refusant les demandes incessantes de sa famille, notamment celles de son épouse Randa de le transférer vers un hôpital civil.

« Son corps ne doit pas être disséqué »

Ayant appris la nouvelle de son décès, son épouse a tenu une conférence de presse dans laquelle elle a demandé de respecter son testament.

« Le devoir des factions de la résistance est de faire exécuter le testament de mon mari qu’il ne soit pas touché et que son corps ne soit pas disséqué. Nous savons très bien qu’est ce qui a conduit cheikh Adnane au martyre ».

Avec l’occupation israélienne, elle a adopté un ton menaçant.

« L’occupation doit bien se souvenir du visage de mes fils car ils vengeront cheikh Khodor Adnane », a-t-elle averti.

Le martyr de 44 ans a laissé 9 enfants dont 5 garçons.

L’un de ses fils, Abdel Rahmane a été vu portant une affiche à la mémoire de son père lancer des slogans avec des garçons de son âge.

Membre du mouvement de résistance Jihad islamique, Cheikh Khader Adnane était un militant de la cause palestinienne. Il n’a pas réalisé d’opération de résistance. Il participait aux manifestations et aux obsèques et haranguait la foule comme l’on montré les vidéos qui lui ont été postées sur la toile.

Il a aussi été très actif dans les centres de détention israéliens où il conduisait les mouvements de revendication des droits des détenus palestiniens.

« Une décoration d’honneur »

Par la voix de son secrétaire général Ziad Nakhalé, le mouvement du Jihad islamique a rendu hommage à la mémoire du martyr cheikh Khodor Adnane sans lequel « notre cause aurait été emporté par le vent ».

Son martyre est « une décoration d’honneur pour notre peuple courageux », a-t-il ajouté.

« Cheikh Adnane restera une grande icône des combattants de la liberté dans le monde et une bannière qui flotte au plus haut de notre chemin vers al-Qods », a-t-il dit aussi.

Le mouvement Hamas a accusé « un crime commis avec préméditation et de sang-froid » par l’entité sioniste, assurant que le « gouvernement de l’occupation criminelle paiera le prix du meurtre perpétré contre le martyr militant Khodor Adnane en refusant de le libérer en négligeant ses soins médicaux ».

Le ministère palestinien des Affaires étrangères « a imputé à l’occupation la responsabilité de l’exécution du détenu Khodor Adnane » », réclamant une commission d’enquête internationale continue et assurant vouloir saisir la Cour pénale internationale pour cette affaire.

Des messages de condoléances et d’hommage à la lutte du martyr ont été exprimées par toutes les factions palestiniennes dont le mouvement Fatah, le Front populaire de libération de la Palestine, le Front démocratique de libération de la Palestine, les Brigades Salaheddine…

Une grève générale, des sit-in, des rassemblements ont été observés dans les villes de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza. Les écoles et les universités ont suspendus les cours pour ce mardi.

« Assassinat lent »

La Conférence de coopération islamique a imputé à Israël la responsabilité du martyre de cheikh Khodor Adnane en raison des négligences médicales. »

De même de la part de la Ligue arabe, qui a parlé « d’un assassinat lent via la négligence médicale » et dénoncé « la poursuite des méthodes criminelles au mépris des conventions et des lois internationales et humanitaires ».

Le Hezbollah a présenté ses condoléances et ses félicitations pour le martyre de cheikh Khodor Adnane

« Le martyre de Cheikh Adnane aujourd’hui révèle une fois de plus l’ampleur de la grande tragédie vécue par les prisonniers palestiniens et arabes dans les prisons de l’ennemi israélien et leur exposition aux formes les plus graves d’abus et de terrorisme », a-t-il déploré dan un communiqué.

En réaction à son martyre, trois roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza. En Cisjordanie occupée, des tirs de feu ont été tirés sur une voiture à proximité de Tulkarem.

Source: Divers