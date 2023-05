Une Palestinienne a été tuée jeudi par l’armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Imane Odeh (Awdé), 26 ans, a été tuée d’une balle dans la poitrine, tirée par les soldats de l’occupation à Huwara, à 9 km au sud de Naplouse, a rapporté le ministère de la Santé palestinien dans un court communiqué.

Dans sa version, l’armée d’occupation israélienne a annoncé avoir « neutralisé » une assaillante qui avait poignardé un soldat à Huwara.

Selon le représentant du Fatah Kamal Awda dans cette localité, elle avait succombé avant d’arriver à l’hôpital. Il a indiqué pour l’agence palestinienne Qods qu’il y a au moins 14 points militaires israéliens qui l’encerclent et qui constituent une source de harcèlement et de persécution continus aux Palestiniens de cette ville où les violences entre habitants, colons et forces israéliennes, sont fréquentes.

Cet incident est survenu après que trois combattants palestiniens du Hamas ont été tués en début de matinée dans une incursion militaire israélienne à Naplouse.

Fin février, après la mort de deux colons israéliens dans le secteur de Huwara, dans une opération de riposte à l’assassinat de 11 palestiniens dans une incursion israélienne a Naplouse, des dizaines d’autres colons avaient déferlé sur cette ville et incendié plus de 70 de bâtiments et véhicules et une centaine de voitures, provoquant une vague d’indignation, localement et internationalement.

En mars, des colons ont également attaqué une famille palestinienne dans cette localité. Ils ont depuis été inculpés par Israël pour « terrorisme », une rare décision judiciaire pour des Israéliens, selon l’AFP.

Au milieu de près de trois millions de Palestiniens en Cisjordanie occupée par depuis 1967, vivent environ 490.000 colons juifs installés dans des colonies considérées par l’ONU comme illégales au regard du droit international.

Alors que la colonisation se poursuit sans répit en Cisjordanie, les opérations de résistance ont connu une recrudescence importante. Certaines d’entre elles sont individuelles, d’autres via des tirs de feu contre les barrages israéliens sans compter les affrontements dans les villes lors des incursions israéliennes.

19 tuées israéliens ont été recensés depuis le début de l’an, et le bilan des martyrs palestiniens s’élève à 108, dont 20 enfants et adolescents et 2 femmes.

Source: Divers