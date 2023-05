La directrice américaine de la CIA , Avril Haines, a déclaré aujourd’hui, jeudi, que « les relations entre les États-Unis et la Chine se sont compliquées ».

Lors d’une audition devant la commission des forces armées du Sénat américain, Haynes a affirmé que la Chine « cherche à saper » l’influence américaine, notant que « les dirigeants chinois augmentent leurs investissements dans l’armée et renforcent l’arsenal nucléaire de leur pays ».

En ce qui concerne la guerre en Ukraine, la responsable américaine a confirmé que « l’Ukraine dépend fortement d’une aide militaire étrangère précise », soulignant que « Kiev ne sera probablement pas en mesure de faire face aux avantages de la main-d’œuvre et des ressources naturelles de la Russie si la plupart de l’aide militaire occidentale s’arrête ».

Elle a noté que l’évaluation de Washington est que le président russe Vladimir Poutine « tente très probablement de gagner du temps en sa faveur », soulignant que « prolonger la guerre pourrait être la meilleure voie qui reste pour finalement sécuriser les intérêts stratégiques de la Russie en Ukraine ».

En outre, Haynes a ajouté : « Nous avons été clairs dans l »establishment du renseignement sur le fait que nous ne sommes pas en mesure de collecter autant d’informations aujourd’hui que nous l’étions lorsque les forces américaines étaient en Afghanistan ».

À son tour, le chef de l’US Defense Intelligence Agency, Scott Perrier, a souligné que « la Chine représente notre défi primordial et notre plus haute priorité ».

« Pékin étend son influence mondiale et intensifie sa campagne de pression sur plusieurs fronts contre Taïwan, comme le montre la forte augmentation de l’activité militaire au cours de l’année écoulée », a noté Perrier.

Il a également indiqué que « le Parti communiste chinois cherche à ce que Pékin fasse plus de progrès dans la modernisation militaire et les objectifs opérationnels mettant au défi les États-Unis au cours de l’année prochaine et au-delà ».

Concernant la Russie, il a précisé « qu’elle représente toujours une menace existentielle avec son arsenal nucléaire », notant que « les forces nucléaires stratégiques de la Russie n’ont pas été testées dans une large mesure pendant la guerre en Ukraine ».

Il est à noter que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a confirmé il y a quelques jours que son pays n’avait pas l’intention de suivre la voie de l’escalade nucléaire, mais elle a conseillé aux autres de ne pas tester la patience de Moscou.

Source: Médias