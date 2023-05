Alors que le roi Charles III se prépare pour son couronnement samedi, les demandes de retour de la Grande Étoile d’Afrique et d’autres diamants –ainsi que les appels au rapatriement– se sont intensifiées. Le diamant est serti dans le sceptre royal qui se tiendra lors du couronnement.

Officiellement connu sous le nom de Cullinan I, le diamant, qui pèse 530 carats, est taillé dans une gemme plus grosse extraite en Afrique du Sud en 1905 et remise à la famille royale britannique par les autorités coloniales sud-africaines, alors sous domination britannique.

L’appel au retour de la Grande Étoile d’Afrique fait partie d’un mouvement plus large visant à rapatrier les artefacts et les œuvres d’art qui ont été pris à l’époque coloniale. De nombreux pays, dont le Nigeria, le Bénin et l’Éthiopie, ont appelé à la restitution de leurs trésors pillés.

En 2020, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France restituerait 26 artefacts au Bénin, dont un trône royal pris par les troupes françaises en 1892.

Plus de 8 000 personnes ont signé une pétition demandant que la Grande Étoile d’Afrique soit restituée et exposée dans un musée sud-africain.

« Le diamant doit venir en Afrique du Sud et cela doit être un signe de notre fierté, de notre héritage et de notre culture », a déclaré Mothusi Kamanga, avocat et militant à Johannesburg qui a promu la pétition en ligne.

Un membre du parlement sud-africain, Vuyolwethu Zungula, a exhorté son pays à exiger des réparations pour tout le mal causé par la Grande-Bretagne » et également à la restitution de tout l’or et des diamants volés par la Grande-Bretagne.

« Je pense qu’en général, les Africains commencent à réaliser que décoloniser, ce n’est pas seulement laisser les gens avoir certaines libertés, mais c’est aussi reprendre ce qui nous a été exproprié », a ajouté Kamanga.

Selon la Royal Asscher Diamond Company, le diamant Cullinan a été taillé en neuf grosses pierres et 96 morceaux plus petits. La plus grande des pierres a été nommée la Grande Étoile d’Afrique par le roi Édouard VII, qui a également nommé la deuxième plus grande pierre taillée la Petite Étoile d’Afrique.

Le plus gros diamant était serti dans le sceptre du souverain avec croix et la deuxième pierre taillée était montée dans la couronne impériale. La reine Elizabeth II avait été vue sur de nombreux portraits portant ces diamants. Avec le sceptre, il est conservé avec les autres joyaux de la couronne dans la Tour de Londres.

Dans une enquête publiée en avril, plus de la moitié des Britanniques se sont révélés opposés au financement du prochain couronnement du roi Charles III par les contribuables britanniques suite à l’inflation record du pays et à la crise du coût de la vie.

La cérémonie de couronnement du monarque de 74 ans doit avoir lieu le 6 mai, malgré la persistance d’une inflation élevée à plus de 10 %, la plus élevée depuis quatre décennies.

La spirale inflationniste se développe à un rythme beaucoup plus rapide que l’augmentation moyenne des salaires dans tout le pays, les prix des denrées alimentaires grimpant en flèche de près de 20 %. L’augmentation des prix de l’énergie, ainsi que la flambée des coûts de l’énergie, ont également largement contribué à la crise du coût de la vie au Royaume-Uni.

De nombreux syndicats ont lancé des actions revendicatives pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il promulgue des hausses de salaire. Le gouvernement, cependant, refuse d’augmenter les salaires, disant que cela augmenterait l’inflation.

Les experts, cependant, attribuent la crise actuelle à l’incompétence du leadership britannique et aux turbulences qui ont provoqué le changement de plusieurs Premiers ministres dans le pays au cours des deux dernières années.

Source: Avec PressTV