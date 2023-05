Deux Palestiniens sont tombés en martyre et plusieurs autres ont été blessés, ce samedi 6 mai, par les tirs des forces d’occupation dans le camp de Nour Shams à Tulkarem, en Cisjordanie occupée.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les martyrs de Tulkarem sont: Samer Salah Al-Shafei, 22 ans (blessé par balles au cou, à la poitrine et à l’abdomen) et Hamza Jamil Khreyoush, 22 ans (blessé par balles au la poitrine, l’abdomen et le pied gauche).

Des sources locales, citées par le site PalToday ont rapporté que de violents affrontements armés ont éclaté dans le camp de Nour Shams, après la découverte par les résistants de l’infiltration d’une force spéciale israélienne.

A l’issue de ces affrontements, les forces d’occupation ont dépêché d’importants renforts militaires dans le camp de Nour Shams pour sauver la force spéciale israélienne, qui était sous le feu des résistants.

Il s’agit du deuxième assaut israélien contre la Cisjordanie en 48 heures. Le jeudi 4 mai, trois Palestiniens sont tombés en martyre, après l’encerclement et le bombardement de la maison dans laquelle ils se refugiaient.

En réaction, un porte-parole du mouvement de résistance le Jihad islamique, Tarek Selmi, a déclaré que la réponse de la résistance et du peuple palestinien à ce crime israélien et à autres arrivera, Inchallah.

Il convient de noter que 110 martyrs palestiniens ont été assassinés par les forces d’occupation israéliennes, depuis le début de cette année.