Dans un communiqué publié mardi, après le massacre perpétré par l’entité sioniste dans la bande de Gaza, le Hezbollah a présenté ses condoléances « à tous les mouvements de résistance, aux nations arabes et islamiques, et a tous les peuples libres et honorables du monde, pour le martyre des grands dirigeants du mouvement du Jihad islamique : le commandant martyr Jihad Shaker Al-Ghannam , le commandant martyr Khalil Salah Al-Bahtini, et le commandant martyr Tareq Mohammad Ezzeddine ».

Exprimant « sa fierté de la plus haute distinction divine accordée à ce groupe de combattants purs après une histoire pleine de djihad, de patience et de souffrance », il a souligné que l’assassinat des chefs de la résistance augmentera la conscience et l’unité de notre nation et la rendra plus déterminée et plus solide à poursuivre le choix de la lutte et de la résistance jusqu’à obtenir la victoire complète, avec la permission de Dieu »

« Ce que l’ennemi sioniste a mené en termes de raids cruels visant les moudjahidines, les femmes et les enfants est un crime contre l’humanité qui illustre toutes les formes de trahison, de terrorisme et de terreur des gens. Il concerne tous les acteurs humanitaires, les organisations internationales, les gouvernements et la soi-disant conscience mondiale et les incite à prendre des positions et des mesures appropriées face à ces crimes persistants », a poursuivi le Hezbollah dans son communiqué.

Et de conclure : « le Hezbollah annonce sa pleine solidarité avec les frères du mouvement du Jihad islamique et son soutien total et explicite à toutes les options et mesures qui seront prises par son commandement et les factions de la résistance palestinienne pour dissuader l’ennemi sioniste et protéger le peuple palestinien et ses sacro-saints ».

Vers l’aube de ce mardi 9 mai, une quarantaine d’avions de chasse et de drones ont mené des raids contre plusieurs régions dont Gaza, Rafah, Khan Younes… détruisant des maisons et des positions. Selon un bilan final, il y a eu 13 martyrs, dont 5 femmes 3 enfants et trois chefs du Jihad islamique.

Source: Al-Manar