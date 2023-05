Le Secrétaire général du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah a prononcé un discours ce vendredi 12 mai à l’occasion de la célébration de la 7eme commémoration du commandant jihadique de la Résistance islamique Moustafa Badreddine.

Dans son allocution retransmise via écran lors de la cérémonie organisée dans la banlieue-sud de Beyrouth, il a évoqué les récents évènements en Palestine occupée, puis les évolutions politiques régionales et en Syrie et la situation interne au Liban.

Dans la partie de son discours sur l’escalade militaire qui se poursuit depuis l’assassinat mardi 9 mai par l’entité sioniste de trois chefs militaires des Brigades al-Qods, bras armé du Jihad islamique, et le déclenchement le lendemain de l’opération « Vengeance des Libres » par les factions de résistance, il a dit :

« Nous savons que l’offensive a été déclenchée en Palestine par (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu en liquidant les chefs du Jihad islamique et leur famille, leur femme et enfants et le monde entier a gardé le silence. Il faut signaler que l’occupant a tué des femmes et des enfants dans sa liquidation des chefs militaires… Il est regrettable que le silence mondial se poursuive et que les États-Unis aient empêché le Conseil de sécurité des Nations Unies de condamner Israël pour avoir tué des femmes et des enfants à Gaza.

Les motivations de Netanyahu dans cette offensive sont claires : récupérer l’équilibre de dissuasion qui avait été durement entaché et sortir de l’impasse interne dans laquelle il se trouve, remédier à la désintégration de sa coalition gouvernementale et améliorer sa situation politique et électorale…

Les calculs de Netanyahu se sont soldés par un échec, il avait pour but d’isoler le Jihad islamique, de neutraliser le reste des factions palestiniennes et de semer la sédition dans l’environnement de la résistance…

Netanyahu a cru, avec ce plan, que le commandement militaire du Jihad islamique serait éliminé, la dissuasion avec Gaza serait rétablie, qu’il rétablira la politique des liquidations sans oublier les messages envoyés au Hezbollah au Liban…

L’occupant cherchait à frapper la structure du commandement des brigades al-Qods et à détruire sa force de missiles en démantelant son commandement directement.

Mais l’un des atouts de forces des mouvements de résistance dans la région est qu’ils ont une grande capacité de restaurer rapidement leur structure de commandement. Les mouvements de résistance, malgré tous les assassinats perpétrés de leurs dirigeants, en Palestine, au Liban, ne se sont pas affaiblis et n’ont jamais renoncé ni abandonné leurs capacités. Bien au contraire le sang noble des martyrs leur a donné un coup de pouce pour aller de l’avant…

La direction du Jihad islamique a traité avec sagesse et sérénité après l’assassinat des chefs des Brigades al-Qods et a communiqué avec la direction des Brigades al-Qassam afin que la position soit unifiée.

La résistance palestinienne gère la bataille avec sagesse. La véritable adresse de la réaction de résistance à Gaza est la Salle des opérations conjointes des factions de la résistance. L’unité de la position des factions de la résistance a avorté la réalisation des objectifs de l’occupation.

L’ennemi s’attendait à une réaction directe du mouvement du Jihad islamique, mais lorsque la direction des factions a recouru au calme, ceci a surpris l’ennemi.

La restauration rapide des Brigades al-Qods après l’élimination de leurs chefs militaires a surpris l’occupant…Les frappes de roquettes et leur arrivée au sud de Tel Aviv et à al-Qods (Jérusalem) ont troublé l’occupant…

La bataille d’aujourd’hui n’est pas une question de vengeance. La bataille a pour objectif de protéger et d’assurer la sécurité du peuple palestinien.

La position des factions la résistance à Gaza cohérente a avorté l’objectif de l’ennemi de rétablir la dissuasion.

Ce qui s’est passé jusqu’à présent veut faire comprendre à l’ennemi que tout assassinat ne passera pas et conduira à une confrontation de grande envergure…

Netanyahu ne peut pas mentir à la société israélienne en disant qu’il a rétabli la capacité de dissuasion.

Tous devraient suivre les évènements à Gaza. La bataille de Gaza est importante et ses conséquences ne se cantonneront pas à la bande de Gaza mais concernent la Cisjordanie et toute la région.

Nous sommes en contact permanent avec les dirigeants de la résistance à Gaza et nous n’hésiterons pas à prêter main forte lorsque la responsabilité le dictera. Nous surveillons la situation de près et nous fournissons l’assistance possible. Mais lorsque la responsabilité le dictera pour entreprendre certaines démarches nous n’hésiterons pas Inchallah. »

A SUIVRE

Source: Al-Manar