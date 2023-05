Le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé lundi que « le retour de la Syrie dans la Ligue arabe montre une fois de plus que « lorsque l’ombre des USA se rétrécit, la lumière de la paix se répand ».

Le porte-parole du ministère Wang Wenbin lors d’une conférence de presse a déclaré que « les USA et une poignée de pays qualifient leur façon de manier le jeu des règles et de renverser les régimes dans d’autres pays comme lors du printemps arabe », ajoutant que « cette correction politique tordue ne les mènera plus nulle part. »

Il a poursuivi : « Nous pensons qu’avec les efforts concertés de toutes les parties, les pays arabes parviendront certainement à la solidarité et à la revitalisation ».

Il y a quelques jours, la Chine a salué le retour de la Syrie dans la Ligue arabe, considérant cette décision comme une étape vers la promotion de la stabilité et de la paix au Moyen-Orient.

Il convient de noter que, le 7 mai, la Ligue arabe a annoncé son approbation du retour de la Syrie à occuper son siège après avoir suspendu son adhésion pendant 12 ans à la suite de la guerre dans le pays.

