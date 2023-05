Le chef de la marine russe l’amiral Nikolaï Evmenov était en visite en Iran le lundi 15 mai, a rapporté l’agence de presse iranienne Fars News.

Il a été accueilli par le commandant de la marine de l’armée iranienne le contre-amiral Irani, dans les locaux du QG des Forces navales de l’armée de la RII. Une visite destinée à renforcer la coopération entre les marines russe et iranienne dans le cadre des compétitions des armées du monde et des exercices militaires conjoints sino-russo-iraniens.

« La présence d’un groupe naval russe aux trois tours d’exercices conjoints sino-russo-iraniens était précieuse, et surtout les récents exercices conjoints ont transmis un message important à notre ennemi commun », a souligné le général Irani.

Selon lui, « l’ennemi cherche à empêcher le triangle Iran-Chine-Russie de se concentrer sur les coopérations trilatérales ».

« Cependant, nous avons réussi, grâce à Dieu, à entretenir de bonnes coopérations et à prendre de bonnes mesures, mais il faut que ces liens et interactions se renforcent encore », a ajouté l’amiral Shahram Irani.

Pour sa part, l’amiral Evmenov a tenu à apprécier la décision iranienne d’organiser en Iran certaines disciplines des jeux militaires des armées du monde, avant d’ajouter que plus d’efforts doivent encore se faire dans ce domaine de part et d’autre.

« Les relations entre les marines russe et iranienne sont d’une grande importance », a estimé l’amiral Evmenov, lequel a prescrit qu’il ne faut pas se contenter du niveau actuel.

Saluant les propositions avancées par son homologue iranien, le haut gradé de la marine russe s’est dit rassuré que les deux pays avancent sur la bonne voie. « Nous sommes prêts à parvenir le plus rapidement possible à un accord bilatéral dans ces domaines et le mettre par la suite à exécution », a-t-il dit.

Evmenov a invité le contre-amiral Irani à participer au défilé du jour anniversaire de la marine russe à Saint-Pétersbourg et à visiter les unités de la marine de la Fédération de Russie.