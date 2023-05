Le sommet de la Ligue arabe à Jeddah, en Arabie saoudite, a été marqué par le retour du président syrien, Bachar al-Assad. Après 12 ans d’absence, ce dernier signe ainsi sa réhabilitation sur la scène arabe après un long isolement, dû à la guerre universelle dans son pays.

Mohammad ben Salmane:La question palestinienne était et est toujours la question centrale des Arabes

A l’ouverture de la réunion, le prince héritier saoudien, Mohammad ben Salmane, a salué vendredi le retour dans la Ligue arabe du président syrien, Bachar el-Assad, appelant à « tourner la page du passé » et à renforcer les relations interarabes sous le titre du developpement durabe, de l’unité arabe et de la coopération à divers niveaux ».

« Nous sommes heureux d’accueillir le président Bachar el-Assad à ce sommet », a déclaré le prince héritier , en espérant que la réintégration de la Syrie ramènera « la stabilité » dans le pays ravagé par la guerre.

Sur le Soudan, ben Salman a souhaité que « la langue du dialogue prévale entre les parties soudanaises ».

Et il a ajouté : « La question palestinienne était et est toujours la question centrale des Arabes ».

Ayman bin Abdel Rahman: Il y a des indications de l’émergence d’un nouvel ordre mondial multipolaire aux dépens de l’ordre unipolaire

De son côté, le Premier ministre algérien, Ayman bin Abdel Rahman, a salué le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Abdel Rahman a renouvelé son entière solidarité avec le peuple palestinien, appelant « la communauté internationale à faire pression pour arrêter les attaques systématiques contre lui ».

Il a applaudi la détente des relations arabes avec la Turquie et l’Iran, appelant la « communauté internationale à mettre un terme à la politique de colonisation israélienne ».

Abdel Rahman a ajouté : « Il y a des indications de l’émergence d’un nouvel ordre mondial multipolaire aux dépens de l’ordre unipolaire ».

Il a souligné que « le rôle de la Ligue arabe doit être activé et le processus de réforme de la Ligue arabe doit être accéléré ».

Après l’allocution du Premier ministre algérien, Ayman bin Abdel Rahman, l’Algérie a confié à l’Arabie saoudite la présidence du trente-deuxième sommet arabe.

Assad: les Arabes sont aujourd’hui face à une occasion historique pour réorganiser nos affaires hors de toute ingérence étrangère

Dans son allocution lors du 32e Sommet arabe à Djeddah, le président syrien Bachar alAssad a souligné la nécessité de rechercher les principaux titres qui menacent l’avenir du pays et provoquent des crises dans la région, « afin de ne pas se noyer et noyer les générations futures en se focalisant sur les résultats, non sur les causes. »

Il a souligné que » les titres sont trop nombreux pour les exprimer que par des mots et ne suffisent pas pour les régler par des sommets. Ils commencent par les crimes de l’entité sioniste rejetée par les Arabes contre le peuple palestinien résistant en passanr par le Yemen , la Libye, le Soudan etc. Or, le rôle de la Ligue arabe pour discuter de diverses questions et les résoudre, ne peut se réaliser que par une réforme de son système de travail pour qu’il soit plus développé et plus efficace ».

Il a souligné que « l’action arabe commune a besoin d’une vision commune pour activer son rôle dans la résolution des crises et des problèmes », affirmant que « la Syrie est au cœur de l’arabisme et en son cœur ».

Al-Assad a souligné que « l’action arabe conjointe a besoin d’objectifs communs, d’une politique unifiée et de principes clairs », ajoutant que « le monde doit rejeter l’ingérence étrangère ».

Il a appelé à ce que « l’élaboration et la révision de la charte de la Ligue arabe et de son système interne soient conformes aux exigences de l’époque », soulignant que « l’espoir grandit avec le rapprochement arabo-arabe et le lancement d’une nouvelle phase d’action commune ». »

Le président syrien a remercié l’Arabie saoudite et les chefs des délégations arabes, « qui ont accueilli la Syrie au sommet et son retour dans la Ligue arabe ». Il a également remercié les chefs de délégations qui ont exprimé leur profonde affection pour la Syrie.

À son arrivée à la cérémonie d’ouverture, il a échangé une poignée de main notamment avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Et plus tôt dans la journée, il s’était entretenu avec le président tunisien, Kaïs Saïed, qui s’est félicité de « l’échec du complot visant à fragmenter et à diviser » la Syrie.

Il a eu des discussions également avec le vice-président émirati, Cheikh Mansour ben Zayed, dont le pays avait rétabli les liens avec la Syrie en 2018 et a été très actif pour réintégrer Damas dans la Ligue arabe.

Selon l’agence de presse officielle syrienne SANA, le président syrien a salué l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

De son côté, le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, s’est félicité de l’accord entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

Aboul Gheit a souligné que « le sommet de Djeddah est l’occasion de raviver les questions arabes laissées à d’autres depuis longtemps ».

Le roi jordanien salue le retour de la Syrie

Le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré : « La question palestinienne reste au centre de notre attention, et la paix ne peut être obtenue avec la poursuite de la construction de colonies ».

Le roi Abdallah II de Jordanie a mis en garde à plusieurs reprises contre la poursuite de la crise syrienne sans parvenir à une solution, saluant « le retour de la Syrie à l’université comme une première étape vers la résolution de la crise ».

Al-Sissi appelle à une solution à la crise soudanaise

Le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi a déclaré : « S’appuyer sur nos propres capacités pour résoudre des problèmes importants est devenu nécessaire ».

Al-Sissi a ajouté : « L’Égypte poursuit ses efforts pour stabiliser la trêve à Gaza ».

Il a ajouté : « Si la crise soudanaise n’est pas résolue, elle aura un impact négatif sur la région ».

Al-Sissi a indiqué que « le retour de la Syrie dans la Ligue arabe est une étape pour activer le rôle de la Ligue ».

Le roi de Bahreïn Hamad bin Khalifa Al Thani a salué « les efforts arabes pour cristalliser un système régional arabe ».

Pour sa part, le représentant de l’Union africaine au Sommet arabe a déclaré : « La solution au Soudan ne sera pas militaire ».

« L’aventure de la violence au Soudan menace toute la région de fragmentation », a-t-il ajouté.

Le Secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique, Amin Hussein Taha, s’est réjoui du renforcement de la coopération entre l’Organisation et la Ligue arabe dans de nombreux domaines.

De son côté, le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé, lors du sommet, « la poursuite de la lutte pour faire face à l’oppression et à l’agression israéliennes, ainsi que les efforts diplomatiques dans toutes les enceintes ».

A son tour, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazwani a souligné « la nécessité de renforcer les échanges inter-commerciaux en vue de la mise en place d’un marché commun arabe ».

Saïd : Ensemble, nous avons le potentiel pour réaliser ce que nous voulons

Dans un discours prononcé lors du sommet arabe, le président tunisien Kais Saïd a déclaré que « les frères en Palestine offrent toujours des martyrs quotidiens pour la libération de l’occupation sioniste à la lumière du silence suspect de nombreuses capitales ».

Saïd a refusé que les pays arabes « deviennent à nouveau les victimes d’un nouvel ordre mondial », soulignant : « Nous ne participerons pas à son établissement et à son organisation ».

Le président tunisien a refusé que son pays soit « dans une alliance contre une autre ».

Il s’est félicité du retour de la Syrie dans la Ligue arabe après avoir déjoué le complot visant à la fragmenter, notant que « nous possédons les capacités qui nous permettent de réaliser ce que nous voulons, car nous sommes les défenseurs de la liberté, de la paix et de la paix pour toute la nation ».

Le président de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, a appelé ‘à une protection internationale pour le peuple palestinien ».

Le président de la Somalie, Hassan cheikh Mahmoud, a salué « le retour de la Syrie dans la Ligue des États arabes », appelant « à la fin des incidents au Soudan ».

Le prince héritier koweïtien, le cheikh Mishaal Al-Ahmad, a déclaré qu’il était « optimiste quant aux signes de détente dans la région, y compris l’entente entre l’Arabie saoudite et l’Iran », réitérant « son soutien à la décision du Conseil de la Ligue arabe et à la déclaration publiée dans le Réunions de Jeddah et d’Amman ».

Le prince héritier du Koweït a affirmé la position de son pays appelant à préserver l’unité et la souveraineté de la Syrie, ajoutant : « Nous affirmons notre position ferme et favorable aux droits de notre peuple palestinien, et nous appelons la communauté internationale à œuvrer pour parvenir à un accord global et solution juste. »

Dans un discours prononcé lors du sommet arabe de Djeddah, le Premier ministre irakien Mohammad Shia’ al-Sudani a salué le retour de la Syrie à sa place normale, soulignant « l’importance d’une action arabe conjointe pour contenir les divergences ».

Al-Sudani espère le succès des efforts pour arrêter les combats au Soudan et stabiliser la situation en Libye, au Yémen et au Liban.

Il a également salué l’accord entre l’Iran et l’Arabie saoudite, notant que « l’Irak soutenait cette étape et y travaillait pour servir la prospérité dans la région ».

Le président irakien a annoncé que « l’Irak accueillera la Conférence de Bagdad de 2023, pour l’intégration économique et la stabilité régionale, et la Conférence sur la route du développement, dans le but de renforcer les liens ».

Al-Sudani a appelé à ce que le sommet arabe de 2025 se tienne à Bagdad, « la maison de la paix ».

Pour sa part, le Premier ministre libanais Najib Mikati a salué le retour de la Syrie au sommet arabe et a déclaré : « Permettez-moi d’appeler ce sommet le Sommet de la guérison des blessures ».

Mikati a souligné que « la prolongation de la crise au Liban et le nombre croissant de personnes déplacées rendent la crise des déplacés supérieure à la capacité du Liban à supporter », soulignant que « le retour des déplacés ne peut se faire si les efforts arabes ne sont pas combinés en coopération avec la communauté internationale. »

Le chef de la délégation du Sultanat d’Oman, Asaad ben Tariq, a confirmé que « le succès de ce sommet a été obtenu grâce à la réunion de la nation arabe », saluant la reprise de l’activité de la République arabe syrienne sœur dans ce sommet ».

Il a ajouté que le Sultanat d’Oman estime que « l’incapacité de la communauté internationale à trouver un règlement aux souffrances du peuple palestinien est la source de tensions dans la région et dans le monde ».

Le chef du Conseil présidentiel libyen, Mohammad al-Manfi, a indiqué que « son pays cherchait à mener à bien les élections en Libye au cours de l’année en cours ».

Al-Manfi a ajouté : « Nous saluons les efforts de l’Arabie saoudite dans la réunification arabe, qui ont conduit à la convocation de ce sommet avec tous ses membres ».

Zelensky en « trouble-fête » au sommet de la Ligue arabe .. la délégation syrienne s’est abstenue d’utiliser des écouteurs de traduction

Invité surprise au sommet, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé les dirigeants de la région à « jeter un regard honnête » sur la guerre dans son pays. « Malheureusement, certains pays dans le monde et ici, parmi vous, ferment les yeux sur ces prisons et annexions illégales », a-t-il déclaré.

Le président ukrainien a été invité par l’Arabie saoudite et non par la Ligue arabe, a précisé à l’AFP un responsable de l’organisation panarabe.

Volodymyr Zelensky a affirmé sur les réseaux sociaux qu’il s’était entretenu avec le prince héritier saoudien pour parler notamment des « principaux points de la formule de paix ukrainienne ». Il a également évoqué d’autres rencontres bilatérales avec les dirigeants d’une région beaucoup moins unie dans son soutien à l’Ukraine que ses alliés européens et américains.

L’Arabie saoudite a affiché une position relativement neutre sur le conflit, jouant en septembre un rôle inattendu de médiateur dans un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev.

A noter que la délégation syrienne, dirigée par le président Bachar al-Assad, s’est abstenue d’utiliser des écouteurs de traduction lors du discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky aujourd’hui, vendredi, lors du sommet arabe à Djeddah, en Arabie saoudite.

La Déclaration de Djeddah salue le retour de la Syrie et insiste sur la prédominance du dialogue au Liban, au Soudan et au Yémen

À l’issue de son sommet, qui s’est tenu dans la ville saoudienne de Jeddah, la Ligue des États arabes a confirmé la centralité de la question palestinienne par rapport aux pays arabes, car c’est l’un des principaux facteurs de stabilité dans la région.

La Déclaration de Jeddah a condamné, dans les termes les plus forts, les pratiques et violations qui visent la vie, les biens et l’existence des Palestiniens, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour mettre fin à l’occupation et arrêter les agressions et violations israéliennes répétées.

En ce qui concerne le Soudan, la Déclaration de Jeddah a souligné la nécessité du calme et la prédominance du langage du dialogue en son sein, soulageant les souffrances du peuple soudanais et empêchant toute ingérence extérieure qui alimente le conflit.

La Déclaration de Jeddah a salué la reprise de la participation du gouvernement syrien aux réunions du Conseil de la Ligue arabe et de ses organisations et agences affiliées, espérant que la participation de la Syrie contribuerait à soutenir sa stabilité et à préserver son intégrité territoriale.

La Déclaration de Jeddah a souligné l’importance de poursuivre et d’intensifier les efforts arabes pour aider la Syrie à surmonter sa crise.

En ce qui concerne le Yémen, la Déclaration de Jeddah a souligné la nécessité de soutenir tout ce qui garantit sa sécurité et sa stabilité et de soutenir les efforts internationaux et régionaux visant à parvenir à une solution politique globale.

La Déclaration de Jeddah a exprimé la solidarité des Arabes avec le Liban et a exhorté les parties libanaises au dialogue afin d’élire un Président de la République qui satisfasse les aspirations du peuple libanais.

En conclusion, la Déclaration de Jeddah a souligné « la cessation de l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures arabes » et « le rejet total du soutien à la formation de groupes armés et de milices ».

Le ministre des Affaires étrangères Faisal ben Farhan, tout en récitant la déclaration de clôture du sommet arabe de Djeddah, a espéré que « la participation de la Syrie contribuerait à soutenir sa stabilité et à préserver son intégrité territoriale ».

La déclaration de Jeddah a salué les messages des présidents chinois et russe au sommet et le discours du président ukrainien.

Source: Médias