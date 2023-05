Le secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique, Ziyad al-Nakhala, a confirmé aujourd’hui, vendredi, que Tel-Aviv et d’autres villes de l’entité sioniste sont à portée de nos missiles et des balles de nos combattants. »

Al-Nakhala a déclaré, lors d’un discours prononcé lors du festival de commémoration des martyrs de la bataille de la Vengeance des libres , que « la raison de cette réunion est d’honorer une grande constellation de martyrs et de dirigeants qui ont été tués dans la perfide agression, et pour honorer les deux dirigeants martyrs, Khader Adnan et Ali Al-Aswad, et tous ceux qui sont tombés en martyr dans la bataille de la revanche des libres ».

Le Secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique a souligné que le peuple palestinien n’hésitera pas à faire des sacrifices et que « nos martyrs sont ceux qui nous montrent la voie pour parvenir à un équilibre entre la terreur et l’ennemi », soulignant le succès de la bataille de revanche des libres revient au sang des martyrs, et à l’unité du peuple palestinien ».

Al-Nakhala a expliqué que « les fils du mouvement Jihad ont persévéré et se sont battus malgré la perte de nos frères et combattants les plus chers et la perte de familles entières », soulignant que « le mouvement a prouvé à l’ennemi dans son combat qu’il est toujours prêt à lutter bataille après bataille pour défendre notre peuple et empêcher que notre sang ne soit versé ».

Et il a souligné que « pour toute opération d’assassinat, notre réponse à celle-ci sera forte, claire et douloureuse ».

Al-Nakhala a ajouté que malgré « toutes les circonstances difficiles et le déséquilibre des forces militaires en faveur de l’ennemi, notre peuple se bat toujours », soulignant que « nous avons mené avec constance et patience des batailles majeures et combattu pour la défense de notre identité et de notre adhésion à nos droits, et notre cause est restée vivante. »

Le secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique a déclaré que l’occupation voulait enterrer notre cause par la politique et les guerres, mais aujourd’hui nous sommes plus forts et plus déterminés à adhérer à nos droits et à défendre alQods », soulignant que « la bataille de la vengeance du peuple libre est un nouveau jour dans la vie de notre peuple, un jour d’unité et un jour d’intégration de la résistance, avec tous leurs noms ».

Al-Nakhala a souligné que la bataille de « la vengeance du peuple libre est un grand jour pour le mouvement du jihad, et un grand jour pour le peuple (palestinien) qui s’est uni et a défié l’agression sioniste », ajoutant que la première rangée de « notre peuple est martyrisé, le deuxième rang se bat, et le dixième rang se bat, car nous sommes le peuple du jihad et de la résistance. »

Et le secrétaire général du mouvement Jihad a expliqué que « l’ennemi pensait, après l’assassinat du martyr Khader Adnan et de nos dirigeants, que nous nous noyerons dans leur sang , mais nos combattants sont sortis pour réorganiser à nouveau les équations », soulignant que » nos combats prouvent que notre nation est capable de triompher contre le projet sioniste, qui l’a conquise et a été la cause de son effondrement. »

Il a souligné « qu’une faction se bat sur le terrain, négocie pour arrêter l’agression et force l’ennemi à arrêter ses crimes, même s’il ne s’y engage pas plus tard, ajoutant : « Où est l’arrogance ? Où est l’armée invincible ? Où est la puissance d’ Israël et son rejet même des résolutions internationales ?

Le sommet arabe de Jeddah doit assumer sa responsabilité envers la cause palestinienne

Concernant la trêve, le secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique a déclaré que l’ennemi a menti quand il a prétendu « qu’il s’était retiré des négociations, et ce n’est pas vrai, c’est nous qui avons ajourné les séances de négociation plus d’une fois ».

Il a ajouté qu’au cinquième jour de l’agression, « nous avons présenté le texte de l’accord, et nous leur avons dit » soit l’ennemi l’accepte, soit nous nous retirons des négociations », soulignant que « notre nation a des capacités qui dépassent les capacités de l’ennemi, mais il lui manque la volonté de combattre et la volonté de tenir bon ».

Al-Nakhala a expliqué que bien que « l’entité sioniste jouit de tous les outils de la force, elle souffre de courageux combattants comme ceux que nous avons », soulignant « nous savons que nous avons de grands défis à relever, et nous réalisons qu’une ou plusieurs batailles ne seront pas être en mesure d’atteindre tous nos objectifs et aspirations. »

Le secrétaire général du mouvement Jihad a souligné que « nos batailles précédentes, et aujourd’hui la bataille de la Revenge des libres, ont planté nos pieds sur la bonne voie, et nous nous sommes engagés dans sa direction, et nous ne nous arrêterons pas, » soulignant que le peuple palestinien est « l’élément vital dans l’équation du conflit qui va à l’encontre de l’équilibre des forces ».

Al-Nakhala a souligné que le sommet, qui se tient actuellement dans la ville saoudienne de Jeddah, « doit assumer sa responsabilité envers la cause palestinienne et la souffrance du peuple palestinien », ajoutant que « l’unité de notre peuple et les forces de la résistance sont d’une importance primordiale, et nous devons les préserver et les renforcer. »

Il a souligné que « la résistance palestinienne peut combattre l’ennemi et le vaincre si elle trouve un soutien fort et permanent », ajoutant que « la position du Hezbollah, exprimée via le discours de son secrétaire général, Sayyed Hassan Nasrallah, était apprécié par la résistance et notre peuple ».

Il a souligné que « la présence permanente de la chambre commune, et sa volonté d’entrer dans la bataille, a été un facteur important pour réduire les jours d’agression », concluant, « j’appelle tous nos combattants à rester à l’abri de tous les outils et moyens que l’ennemi peut utiliser pour les localiser. »

Source: Médias