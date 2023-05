Aujourd’hui, samedi, le ministère du Pétrole et des Minéraux du gouvernement de Sanaa a signé un protocole d’accord avec la société Anton Oil et un représentant du gouvernement chinois, afin d’investir dans le domaine de l’exploration pétrolière en République du Yémen.

Le protocole d’accord a été signé « après avoir mené plusieurs cycles de négociations et de coordination avec plusieurs entreprises étrangères pour les convaincre d’investir dans ce domaine, à la lumière des opportunités d’investissement disponibles et des avantages et facilités dont bénéficieront les entreprises d’investissement dans ce domaine vital et important secteur », selon Saba.

Le ministère yéménite du Pétrole a mis en garde les entreprises étrangères contre les relations avec le gouvernement du Conseil présidentiel nommé par l’Arabie saoudite ou la conclusion de contrats avec lui.

Dans ce contexte, le ministre du Pétrole et des Minéraux, Ahmed Daris, a souhaité la bienvenue aux sociétés d’investissement dans le domaine de l’exploration pétrolière au Yémen, soulignant son souci de fournir des facilités pour encourager les investisseurs.

Daris a appelé les sociétés d’investissement à se rendre au Yémen afin de voir les ingrédients, les opportunités d’investissement, les avantages et les facilités dont bénéficieront leurs investissements.

Le ministre yéménite a souligné « qu’ il y a un certain nombre de cycles de négociations en cours avec plusieurs sociétés internationales pour investir dans le domaine de l’exploration pétrolière au Yémen », expliquant que « des travaux seront conduits pour mettre la touche finale afin de signer des mémorandums d’accord . »

Dares a salué « les efforts du ministère du Pétrole et ses efforts pour encourager les investissements dans ce secteur vital, le développer et exploiter cette richesse au profit du pays ».

Le ministre yéménite a averti toutes les compagnies pétrolières opérant au Yémen de « la nécessité de respecter les accords de partage de production et de se conformer à toutes les circulaires et directives qui leur sont émises par le ministère du Pétrole à Sanaa depuis 2018 ».

Cet accord est considéré comme l’un des accords importants pour le gouvernement de Sanaa, à un moment où le Yémen fait face au pillage de ses richesses pétrolières par la coalition saoudienne et les États-Unis d’Amérique.

Compagnie chinoise Anton Oil

Anton Oil Oilfield Technology Group est un leader mondial des services technologiques pour les champs pétrolifères du monde. Cette entreprise se caractérise par une combinaison de géo-ingénierie, de production et de réduction des coûts.

Ses activités sont réparties dans les principaux producteurs mondiaux de pétrole et de gaz, offrant à ses clients une gamme complète de produits et de technologies pour le développement du pétrole et du gaz.

Cette société a été créée en 1999 en Chine. En 2007, Anton Oil a été cotée avec succès au tableau principal de la Bourse de Hong Kong, devenant ainsi la première société privée chinoise de services technologiques pour champs pétrolifères cotée à Hong Kong.

En 2013, l’entreprise a développé sa capacité de service intégré et a formé le concept de service consistant à augmenter la production, à réduire les coûts et à intégrer, de sorte qu’en 2017, Anton oil est devenu mondial avec une part des revenus internationaux de 70 %.

Antonoil est engagé dans le développement en profondeur des marchés mondiaux émergents du pétrole et du gaz, ses activités sont réparties dans plus de 30 pays et régions, dont la Chine, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie centrale, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine, formant un groupe mondial système de support de service d’une manière réactive.

Source: Médias