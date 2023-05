Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a revendiqué samedi la capture de la ville de Bakhmout dans l’est de l’Ukraine, épicentre des combats.

« Le 20 mai 2023, aujourd’hui, à midi, Bakhmout a été prise dans sa totalité », a annoncé M. Prigojine dans une vidéo diffusée par son service de presse sur Telegram, où il se tient aux côtés d’hommes armés devant des bâtiments en ruines. « L’opération pour la prise de Bakhmout a durée 224 jours (…) Il n’y avait que Wagner ici » mais aucunes troupes régulières de l’armée russe, a ajouté M. Prigojine, qui est en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire à Moscou.

Selon lui, Wagner « commencera à retirer ses unités pour se reposer et se recycler », et les combattants du groupe travailleront à établir » les lignes défensives nécessaires ».

L’un des combattants Wagner a révélé à l’agence Ria Novosti que les factions offensives « ont atteint la route menant au village d’Ivanovskoye, contrôlé par les forces de Kiev à la périphérie d’Artyomovsk, qui est devenue la ligne d’arrivée dans les batailles de la ville. »

Selon des journalistes de terrain, les pertes des forces armées ukrainiennes lors de la bataille de Bakhmut, qui dure depuis l’été dernier, est de plus de 30 000 soldats ukrainiens, dont la plupart sont des soldats et officiers ukrainiens bien entraînés, y compris des soldats des opérations spéciales, des forces armées de combattants étrangers.

Les experts militaires occidentaux, en particulier ceux de l’OTAN et des États-Unis, ont appelé à plusieurs reprises l’Ukraine à retirer ses forces de la ville et à la remettre, de peur qu’elle ne devienne un lieu d’épuisement des capacités militaires humaines et matérielles de l’armée ukrainienne , ouvrant la voie aux Russes pour leur prochaine attaque cet été, mais les dirigeants ukrainiens ont préféré la défendre coûte que coûte.

Cela survient après une forte attaque hier sur des sites ukrainiens à Adviivka, où une usine chimique qui abritait les centres de commandement et de contrôle fortifiés des 53e et 115e brigades de blindés a été ciblée.

Selon les premiers rapports publiés dans les médias, un entrepôt contenant des munitions de mortier de 82 et 120 mm et des obus de char a été touché. Après avoir pénétré dans les dalles de béton, les munitions ont explosé dans les pièces du niveau inférieur et les réservoirs de carburant diesel ont brûlé.

Ce bastion était l’un des sites les plus importants à partir desquels des unités d’artillerie des forces armées ukrainiennes bombardaient depuis longtemps les régions de la République de Donetsk.

Source: Médias