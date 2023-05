Les services de sécurité turcs ont contrecarré les activités du Mossad contre l’Iran en Turquie et arrêté environ 11 personnes, ont rapporté les médias turcs locaux le lundi 22 mai .

Selon les informations, après un an et demi d’enquête, menée en coordination avec le parquet d’Istanbul, les services de renseignement turcs ont confirmé que ladite cellule menait des missions d’espionnage pour le Mossad contre une entreprise et 23 personnes entretenant des relations d’affaires avec l’Iran.

Selon les médias turcs, le mois de décembre dernier, un groupe de personnes avait également été arrêté pour collaboration avec le Mossad.

De même en 2022, 44 personnes travaillant pour le Mossad avaient été capturées depuis l’intérieur de la Turquie. Elles menaient secrètement des enquêtes privées sous le couvert de sociétés de consultation, afin d’espionner des individus palestiniens et des organisations non gouvernementales présentes en Turquie.

Cette annonce intervient avec celle du ministère iranien de la Sécurité qui a annoncé, dans un communiqué, le démantèlement et l’arrestation des membres d’un réseau d’espionnage lié à une agence de renseignement étrangère chargée d’obtenir des informations sur les Iraniens voyageant à l’étranger.

Il y a quelques jours, le ministre iranien de la Sécurité, Ismail Khatib, a annoncé le démantèlement d’une cellule terroriste appartenant à l’occupation israélienne dans l’ouest du pays et l’arrestation de ses membres.

Source: Médias