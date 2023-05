L’Algérie accueillait le lundi 22 mai une conférence internationale en commémoration du 75e anniversaire de la Nakba palestinienne sous le thème « la Nakba un crime continu, le retour est un droit », a rapporté le site d’information algérien AL24News.

Cette conférence a été organisée au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal dans la capitale Alger, par le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger et avec la participation de l’ambassade de Palestine en Algérie.

Étaient conviés plusieurs personnalités palestiniennes et de représentants des différentes factions palestiniennes outre des organisations nationales et internationales.

Cette manifestation prévoit des conférences et des interventions sur les souffrances du peuple palestinien depuis la violation et la judaïsation de ses terres et sur les agressions contre ses biens et les symboles de son identité.

