Aujourd’hui, mercredi, le correspondant de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen a rapporté qu’un groupe de colons a attaqué les habitants du village de Burqa, au nord-ouest de Naplouse, et brûlé des oliviers.

Deux jeunes hommes ont été blessés par des éclats de balles réelles et des dizaines ont été asphyxiés par des gaz toxiques.

Le responsable du dossier des colonies dans le nord de la Cisjordanie, Ghassan Douglas, a déclaré à WAFA que « des colons avaient attaqué des maisons de citoyens dans la partie ouest du village de Burqa, incendié une bergerie et les terres environnantes plantées d’oliviers, et tiré à balles réelles, sous la protection des soldats de l’occupation qui ont tiré des bonbonnes de gaz.

Un jeune homme a été blessé avec des éclats de balles réelles au pied, un autre dans la main, et des dizaines d’autres asphyxiés.

Douglas a souligné que « des affrontements ont toujours lieu dans la ville entre les colons et les habitants qui tentent de les repousser.

Concernant la situation des colonies en Cyrénaïque et la terreur des colons dont elle souffre, Douglas a exprimé l’inquiétude des habitants concernant le retour des colons dans les colonies évacuées, ainsi que dans d’autres villes environnantes, qui comptent 34 000 citoyens.

Il a ajouté qu’il y a des postes militaires israéliens repandus dans la ville, soulèvant des inquiétudes quant à la vie des enfants et des parents, en particulier le ciblage des écoliers presque quotidiennement.

Douglas a noté : » La souffrance se poursuit, jour et nuit, du fait que les habitants ont été la cible de gaz lacrymogènes et de balles pendant plus de deux ans », ajoutant « qu’ en un mois et demi, 30 attaques ont été enregistrées dans et autour de la ville, et les citoyens ont été empêchés d’entrer sur leurs terres, malgré la présence de décisions des tribunaux israéliens interdisant l’entrée des Israéliens, mais l’armée d’occupation n’a appliquées aucune d’entre elles ».

Il a affirmé que « les colons avaient tenté d’incendier 25 maisons à l’entrée de la ville, soulignant « le droit de défendre la terre contre les attaques qui n’ont pas cessé, au milieu d’une grande inquiétude pour la vie des citoyens ».

Plus tôt dans la journée, une délégation de l’Union européenne s’est rendue dans le village de Barqa pour voir à quoi la ville est exposée, en termes de violations israéliennes.

La délégation comprenait 20 représentants de pays européens, des consuls et des militants pour la paix. Ils ont été reçus par le maire de Sebastia, Mouhammad Azem, le directeur de la Direction du tourisme et des antiquités de Naplouse, Abdelsalam Asia, le responsable du dossier des implantations dans le nord de la Cisjordanie, Ghassan Daghlas, et les manifestations nationales et populaires.

À son tour, le représentant de l’Union européenne en Palestine occupée, Sven Kun von Burgsdorff, a confirmé « que ce qui se passe dans la ville est inacceptable à tous égards ».

Pendant ce temps, le soi-disant commandant de la région centrale de l’armée d’occupation, Yehuda Fox, a signé samedi dernier un ordre autorisant à nouveau la colonisation dans l’avant-poste de colonisation Homesh , construit sur les terres de la ville de Burqa, au nord de Naplouse.

Le chef du Conseil des colonies du nord de la Cisjordanie, Yossi Dagan, a déclaré que « leur mission dans la prochaine étape sera d’établir le reste des colonies qui ont été évacuées en 2005 ».

Source: Médias