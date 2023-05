Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi que « de profonds changements fondamentaux se produisaient sur la scène mondiale, alors que de plus en plus de pays s’engagent dans leur propre développement indépendant, renforcant leur souveraineté nationale et poursuivant une politique intérieure et étrangère indépendante ».

Lors de la session conjointe du Forum économique eurasien, qui s’est tenue sous le thème « L’intégration eurasienne dans un monde multipolaire », Poutine a affirmé : « Nous constatons que des changements fondamentaux vraiment profonds se produisent sur la scène mondiale. De plus en plus de pays empruntent une voie vers le renforcement de la souveraineté nationale, la poursuite de la politique intérieure et étrangère , adoptant à leur propre modèle de développement ».

« La Russie a toujours adopté une approche responsable et consciencieuse de l’interaction avec tous les pays, et nous respectons pleinement – je tiens à le souligner – et respectons en temps opportun les accords adoptés dans le cadre de l’Union économique eurasiatique », a-t-il ajouté.

Il a souligné que « la Russie a toujours pleinement respecté ses accords ».

Poutine a estimé que « l’Ukraine, bien qu’elle ait décrit la Russie comme un agresseur, récoltait de l’argent du transit des ressources énergétiques de la Russie », notant que le scénario de l’effondrement de l’économie russe ne se réaliserait pas ».

Il a indiqué que « tous ceux qui prônent l’unipolarité nuisent à l’économie mondiale et se tirent une balle dans la tête, ainsi que ceux qui sont encore contraints d’obéir aux diktats ».

Le président russe a noté que des changements fondamentaux sont en cours dans le secteur financier international, et la Russie s’est non seulement adaptée, mais est devenue l’un des leaders dans ce domaine ».

Poutine a souligné que « la Russie poursuivait une politique de réduction de la part des monnaies des pays hostiles dans les règlements mutuels et avait l’intention de travailler plus activement avec des partenaires du monde entier pour une transition complète vers l’utilisation des monnaies nationales ».

Il a ajouté que « de nombreuses autres économies à croissance rapide dans le monde, dont la Chine, l’Inde et les pays d’Amérique latine, se tournent également vers l’utilisation des monnaies nationales pour les règlements du commerce extérieur ».

Poutine a noté que « la Russie accorde une grande attention à la création de nouvelles chaînes d’approvisionnement ».

L’Union économique eurasienne comprend la Russie, la Biélorussie, le Kirghizistan, le Kazakhstan et l’Arménie. En 2023, la Russie présidera les organes de l’Union.

Dans son discours aux dirigeants des États membres de l’Union économique eurasienne en janvier, Poutine a affirmé que « l’union a tout le potentiel pour devenir l’un des pôles forts, indépendants et autonomes dans un monde multipolaire, et devenir un centre d’attraction pour tous les pays indépendants souhaitant coopérer avec l’Union économique eurasienne ».

Poutine a également souligné que « l’Union économique eurasienne s’est développée avec confiance depuis sa création en 2015. La valeur absolue des échanges mutuels entre les États membres de l’union a augmenté de 60 % au cours de la dernière période et a atteint un niveau record de 73,1 milliards de dollars en 2021, et la valeur du commerce extérieur a augmenté de 46 % à 846,3 milliards de dollars ».

