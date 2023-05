A l’occasion du 56e anniversaire de l’occupation de l’est d’al-Qods, le Bureau central israélien des statistiques a publié des données significatives sur la Ville sainte, indiquant que la vague migratoire interne restait négative en 2022 par rapport aux autres villes.

Le Bureau rapporte que qu’environ 27 700 colons ont quitté al-Qods vers d’autres villes et colonies, en 2022.

Selon les résultats du sondage d’opinion réalisé pour le compte de la chaîne israélienne Channel 12, 65% des Israéliens pensent que Jérusalem al-Qouds n’est pas unie, tandis que 23% estiment qu’elle est unifiée.

De même 62% des Israéliens ont exprimé leur refus de vivre à al-Qods, contre 30% qui ont exprimé leur volonté de le faire, toujours selon le même sondage.

Ces chiffres sont frustrants pour le gouvernement israélien, qui injecte d’énormes sommes d’argent pour judaïser les quartiers est d’al-Qods, promouvoir la colonisation et encourager de nouveaux immigrants juifs à s’y installer.

Les données négatives sur l’immigration d’al-Qods – ces dernières années – ont incité le gouvernement israélien à allouer un montant de 95 millions de shekels (26 millions de dollars) pour encourager les immigrants juifs de la catégorie des jeunes âgés de 18 à 35 ans à s’installer dans la ville sainte.

Cela se fera par le biais d’un plan qui sera mis en œuvre sur une période de 3 ans, qui a été élaboré en coopération entre les ministères de l’Immigration et de l’Intégration, de l’Education, de la Culture et des Sports et la municipalité israélienne d’al-Qods.

Selon les données publiées par le Bureau central israélien des statistiques, le nombre de Juifs installés à al-Qods en 2022 s’élevait à 595 000 sur environ un million d’habitant, et ceux-ci constituent 60,8 % de la population totale.